Biển thủ 300 triệu rồi hoang báo bị cướp

Chiều 14/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, Công an huyện Triệu Phong nhận tin báo của Hoàng Hữu Quyết (SN 1976, ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) về việc bị cướp.

Theo đó, ngày 9/11, ông Quyết đang di chuyển trên Quốc lộ 1A từ huyện Hải Lăng ra TP Ðông Hà, đoạn qua xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong) thì bị 2 nam thanh niên áp sát, xịt một loại hơi vào mặt gây choáng, mất ý thức tạm thời và bị lấy đi 278 triệu đồng tiền mặt. Đây là số tiền của Hội Nông dân xã Hải Chánh và một số tiền mặt cá nhân của ông Quyết.

Công an huyện Triệu Phong đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Hải Lăng tiến hành xác minh.

Đến ngày 11/11, đã đấu tranh làm rõ Hoàng Hữu Quyết đã dàn dựng, khai man vụ cướp. Số tiền đã được đối tượng sử dụng vào việc cá nhân. Vụ việc đang được Công an Triệu Phong tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

H.Thành