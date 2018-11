Mâu thuẫn chuyện 'tiền bo', đâm 3 nữ tiếp viên để cướp tài sản

Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Võ Văn Quang (SN 1990, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.Hồ sơ điều tra xác định, khoảng 20h30' ngày 10/7, sau khi nhậu xong, Quang một mình đi xe môtô đến quán cà phê 66 ở ấp 2, thị trấn Chơn Thành gọi nước uống và yêu cầu 1 tiếp viên quen biết trước đó ra ngồi tiếp.Sau khi nói chuyện với tiếp viên, Quang gọi tính tiền và xảy ra mâu thuẫn với nhân viên lễ tân do Quang không chịu trả "tiền bo". Trong lúc cự cãi, Quang đã đấm vào mặt nhân viên lễ tân thì bị nhóm tiếp viên nữ xông vào ẩu đả nên lên xe môtô bỏ chạy.Trên đường đi, ấm ức vì chuyện vừa xảy ra, Quang đã lấy chiếc kéo trong xe môtô và quay lại quán cà phê. Tại đây, Quang xông vào ẩu đả với nhóm tiếp viên và dùng kéo đâm trúng người gây thương tích cho 3 tiếp viên và cướp 2 điện thoại di động trong quán rồi bỏ đi.Nhận được tin trình báo, Công an huyện Chơn Thành đã tiến hành xác minh, bắt giữ Quang và thu hồi tang vật bị cướp là 2 chiếc điện thoại.

Theo Công lý