Bỏ 200 triệu làm đường dân sinh: Bị còng tay vì làm chưa xin phép?

Ngày 5/7, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đã có báo cáo lên Thanh tra Bộ Công an về nội dung tố của ông Bùi Hoàng Anh (39 tuổi, huyện Củ Chi, người đứng ra làm đường dân sinh) về việc cán bộ Công an xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) còng tay, giữ người trái pháp luật.

Theo báo cáo lên Thanh tra Bộ Công an, Công an xã Tân Thạnh Đông có khống chế còng tay ông Bùi Hoàng Anh đưa về trụ sở công an xã để làm việc. Khi về đến trụ sở thì đã tháo còng ra, không có đánh đập ông này như đơn tố cáo.

Việc tạm giữ người là căn cứ theo quyết định số 01/QĐ-TGN ngày 4/5 của UBND xã về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính, Công an xã Tân Thuận Đông tiến hành tạm giữ ông Bùi Hoàng Anh 24 tiếng để phục vụ công tác điều tra xử lý.

Báo cáo từ Công an huyện Củ Chi

“Do lúc đầu đối tượng Hoàng Anh manh động, có hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ, có ý định dùng xăng, quẹt gas để gây cháy nên Công an xã Tân Thạnh Đông khống chế còng tay đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Khi về đến trụ sở Công an xã và trong quá trình làm việc, Công an xã Tân Thạnh Đông không khống chế, còng tay Bùi Hoàng Anh như nội dung đơn tố cáo”, báo cáo nêu.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Công an huyện Củ Chi kết luận hành vi của ông Bùi Hoàng Anh không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Chống người thi hành công vụ” nên đã chuyển hồ sơ cho Công an xã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ” với số tiền phạt 3.5 triệu đồng.

Đường nhựa là đất của doanh nghiệp

Kết quả điều tra xác minh cho thấy, ông Bùi Hoàng Anh khai khi thi công công trình làm đường trên không biết đất thuộc tài sản của Cty TNHH MTV Bò sữa TPHCM. Ông Anh cũng khai hai bình xăng mang theo là để sử dụng máy dầm trong công trình, chứ không có ý định tạt xăng vào tổ công tác.

Sự việc xảy ra khi có 6 hộ dân ở ấp Hội Thạnh (xã Trung An, huyện Củ Chi) cùng thuê ông Bùi Hoàng Anh làm đường nhựa vào khu đất của những hộ này.

Tuy nhiên, công trình xây dựng (trị giá 120 triệu đồng) này làm trên phần đất của Cty TNHH MTV Bò sữa TPHCM (trực thuộc tổng Cty Nông Nghiệp Sài Gòn).

Con đường nhựa sẽ bị phá bỏ để trả về hiện trạng ban đầu là con đường đất

Từ giữa tháng 4/2018, ông Bùi Hoàng Anh bắt đầu thi công và bị lập biên bản, đình chỉ thi công vì công trình không phép. Đến ngày 4/5, ông Anh tiếp tục thi công làm đường nhựa. UBND xã Tân Thạnh Đông cử đoàn kiểm tra xuống lập biên bản vi phạm.

Tổ công tác đã đưa chiếc xe lu về trụ sở UBND xã để xử lý. Lúc này, ông Bùi Hoàng Anh điều khiển xe máy chạy theo, trên xe có chở hai bình đựng xăng. Sau khi vượt lên, ông Anh dừng xe lại và dùng bình xăng định tạt vào xe ô tô và tổ công tác. Sau đó lấy quẹt gas đưa ra tuyên bố sẽ đốt nhưng bị lực lượng khống chế.

Ông Bùi Hoàng Anh tiếp tục chạy theo đến trụ sở UBND xã thì đụng thẳng vào xe tải đang kéo xe lu về. Lúc này, ông Anh dùng bật lửa định đốt xe thì bị lực lượng công an xã khống chế bắt giữ.

Theo ông Bùi Hoàng Anh, ông thừa nhận việc làm đường khi chưa xin phép là do ông chưa hiểu biết rõ quy định. Và chấp hành yêu cầu của chính quyền địa phương là phá bỏ con đường nhựa để trả về hiện trạng ban đầu là con đường đất.

“Tuy nhiên, việc họ có hành vi còng tay, bắt giữ tôi là trái pháp luật. Qua sự việc trên tôi cảm thấy bức xúc, tinh thần hoang mang”, ông Anh nói.

Văn Minh