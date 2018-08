Bộ Công an chính thức bỏ cấp tổng cục, giảm gần 60 cục

17h ngày 7/8, tại trụ sở số 47 Bộ Công an tổ chức buổi họp báo sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, có nội dung về việc triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an.

Chủ trì buổi họp báo, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ cho biết, Nghị định 01 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của công an nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 6/8.

Theo quy định, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Công an không thay đổi. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở.

Theo đó , Bộ Công an chỉ còn các đơn vị cấp cục, sẽ xóa bỏ 6 tổng cục, tinh giảm gần 60 đơn vị cấp cục, gần 300 đơn vị cấp phòng. Đối với công an các địa phương, sau khi sát nhập 20 đơn vị cảnh sát PCCC trực thuộc Công an tỉnh sẽ giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và 1000 đơn vị cấp đội.

Thời gian tới, Bộ Công an cũng thành lập Cục truyền thông Công an Nhân dân (trong khuôn khổ quy hoạch báo chí ngành công an).



Thiếu tướng Lương Tam Quang thông tin, thời gian tới cũng xây dựng lực lượng công an xã chính quy.

Theo đó ban đầu, Bộ Công an sẽ thực hiện mô hình này ở một số địa phương trọng yếu, phức tạp về tình hình an ninh – trật tự, sau đó sẽ mở rộng quy mô cả nước.

Lê Dương - Nguyễn Hoàn