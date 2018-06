Bộ Công an điều tra 6 loại thuốc do VN Pharma nhập khẩu

Liên quan vụ VN Pharma, hôm qua (29/6), Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công an truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ việc Pharma nhập khẩu, lưu hành 6 loại thuốc nhãn hiệu do Công ty Health 2000 sản xuất tại Canada, nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2018.

Vụ án này như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 30/10/2017, TAND Cấp cao tại TPHCM quyết định hủy án sơ thẩm, điều tra, xét xử lại. Tại bản án sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt tù giam các ông Nguyễn Minh Hùng (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma), Võ Mạnh Cường (giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C), Nguyễn Trí Nhật (nguyên phó Tổng giám đốc VN Pharma), Ngô Anh Quốc (nguyên phó Tổng giám đốc VN Pharma), Phan Cẩm Loan (nguyên phó Trưởng phòng xuất nhập khẩu VN Pharma) và nguyên Kế toán trưởng VN Pharma Lê Thị Vũ Phương – cùng tội “Buôn lậu”. Tuyên phạt tù giam nhưng cho hưởng án treo các bị cáo Phạm Anh Kiệt, Bùi Ngọc Duy (phòng nghiên cứu phát triển VN Pharma) và Hoàng Văn Thông (dược sĩ) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vì cho rằng cần làm rõ hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu những người liên quan, xem xét hành vi của các ông Kiệt, Duy và Thông trong vai trò giúp sức. VKS còn cho rằng có dấu hiệu lọt người, lọt tội, cần điều tra làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dược ( Bộ Y tế) trong cấp phép, xem xét trách nhiệm công chức Hải quan TPHCM là ông Phạm Đình Cung (Cán bộ Hải quan Chi cục cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất), là người kiểm tra hồ sơ nhập khẩu lô thuốc H-Capita cho VN Pharma…

Tân Châu