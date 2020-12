Bộ công an triệt phá đường dây buôn lậu cực “khủng” tại Quảng Ninh

Quảng cáo

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh Sát cơ động Thủ đô, Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện Chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Hàng trăm tấn hàng được nhập lậu qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Đây là đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có quy mô đặc biệt lớn, phức tạp, liên quan nhiều đối tượng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, do đối tượng Đào Văn Chấp (sinh năm 1969, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.

Qua đấu tranh ban đầu, Cơ quan điều tra đã phát hiện hơn 30 đối tượng và thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa. Khám xét đồng loạt các kho chứa hàng tại Hưng Yên, Hà Nội… của các đối tượng, thu giữ thêm hơn 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại. Tại thời điểm bắt giữ, các xe chở hàng lậu và hàng hóa ở kho chứa của các đối tượng đều đã được thông quan tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, móc nối nhiều đối tượng và có sự tiếp tay của cán bộ

Loại hàng hóa được các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái pháp luật rất đa dạng, trong đó đa phần là quần áo, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô, xe máy, hàng điện tử… Trung bình mỗi ngày các đối tượng khai vận chuyển, buôn bán khoảng hơn 200 tấn hàng hóa các loại, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

