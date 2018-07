Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc 'khủng' 2.000 tỷ

Ngày 8/7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50-Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45-Bộ Công an) và Công an TPHCM triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô 2000 tỷ đồng trên trang mạng M88 (ww.m88gin.com).

Theo C50, đây là đường dây hoạt động từ năm 2015 đến nay, với tổng số tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Trang web đánh bạc trên thu hút đến hàng ngàn con bạc trên phạm vi cả nước.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Minh Đạt. Ảnh C50 Đây là trang web có máy chủ dữ liệu đặt tại Philippines. Giao diện web thể hiện nhiều ngôn ngữ, trong đó có Tiếng Việt. Trang này tổ chức các loại hình đánh bạc như Playtech, casino trực tuyến, xổ số….

Các đối tượng bị bắt trong đường dây. Ảnh C50

Các con bạc tham gia được tạo tài khoản và phải nộp khoảng tiền vào tài khoảng ngân hàng đại diện trên trang web này. Trên hệ thống trang M88 còn có lựa chọn loại tiền tệ như USD (Đô la Mỹ), Việt Nam đồng và nhiều loại tiền tệ khác.

Ngoài ra, M88 còn hỗ trợ các con bạc gửi tiền qua nhiều ngân hàng như Vietcombank, Đông Á, Á Châu (ACB), Sacombank, BIDV, Techcombank…

Công an bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây. Ảnh C50

Sau khi nắm tình hình đường dây này, ngày 7/7, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã trực tiếp chỉ đạo phá án. Đồng loạt 14 tổ công tác đã triển khai phá án ở nhiều tỉnh thành như TP.Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai…

Tang vật. Ảnh C50

Tang vật thu giữ trong đường dây này gồm 10 tỷ đồng (các sổ tiết kiệm), 210 tờ USD mệnh giá 100 USD, 30 triệu đồng tiền mặt, nhiều tài khoản thẻ ngân hàng các loại…Ngoài ra, công an cũng tạm giữ 3 xe ô tô (gồm Audi A8, Mazda CX6, Kia Sedona) và nhiều tang vật khác để phục vụ điều tra.

Cùng ngày, lực lượng công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp và triệu tập một số đối tượng cầm đầu Nguyễn Minh Đạt, Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang và các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.

Văn Minh