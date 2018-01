Bộ Công an: Vụ 'Vũ Nhôm' rất phức tạp, không chỉ làm lộ bí mật Nhà nước

Ngày 15/1, Bộ Công an họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác an ninh năm 2017. Tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Công an đã trả lời một số vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Liên quan đến việc Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an bắt giữ và khởi tố Phan Văn Anh Vũ , "còn gọi là Vũ Nhôm", về tội Cố tội làm lộ bí mật Nhà nước, Trung tướng Trần Đăng Yến - Phó Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đây là vụ án "hết sức phức tạp".

Theo Trung tướng Trần Đăng Yến, trong vụ bắt giữ Phan Văn Anh Vũ, ngoài hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", còn có những hành vi khác liên quan đến hoạt động kinh tế, Cơ quan An ninh đang điều tra và tiếp tục làm rõ.

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng, Vũ "Nhôm" có 3 hộ chiếu và được giúp đỡ khi chạy trốn, Trung tướng Trần Đăng Yến cho rằng, có nhiều thông tin chưa chính xác và Cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ. "Trường hợp phát hiện vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xử lý nghiêm" - Trung tướng Trần Đăng Yến khẳng định.

Trước đó, Bộ Công an phát đi thông báo cho biết, Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975, trú tại số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ; khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật'.

Trước đó, cơ quan chức năng đã khám xét nhà riêng Phan Văn Anh Vũ ở số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Việc khám nhà được tiến hành bởi Cục A92 Bộ Công an vào khám. Cơ quan An ninh điều tra của công an TP Đà Nẵng được đề nghị phối hợp. Sau khi cơ quan điều tra phát lệnh truy nã Vũ 'nhôm', ngày 26/12, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi các Sở Tư pháp, TN&MT, Cục thuế thành phố, UBND các quận huyện, xã, phường cùng các đơn vị chức năng liên quan về việc tạm dừng giao dịch chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn thành phố của 4 cá nhân để phục vụ công tác điều tra vụ án “làm lộ bí mật Nhà nước” xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác, theo yêu cầu của cơ quan An ninh điều tra Bộ công an tại công văn số 1342/ANĐT – P5 ngày 25/12/2017. Trong đó tên cá nhân Phan Văn Anh Vũ.

Nguyễn Hoàn