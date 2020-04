Bỏ nhà đi, thiếu nữ bị 3 cậu cháu thay nhau giao cấu

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lưu Văn Danh (SN 1993) trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, hiện trọ tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm để điều tra làm rõ về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thanh T., SN 2004, trú tại quận Bắc Từ Liêm. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu T. chưa đủ 16 tuổi.

Trước đó, ngày 2/4, Công an quận Bắc Từ liêm nhận được trình báo của anh Nguyễn Công Trường, trú tại phường Minh Khai về việc cháu T., con gái anh bị đối tượng 3 đối tượng (tên là Chung, Dưỡng và Danh) lợi dụng giao cấu tình dục. Theo tường trình của gia đình, ngày 24/3, do giận dỗi bố mẹ nên cháu T. đã bỏ nhà đi lang thang lên khu vực tỉnh Bắc Giang.

Sau gần 1 tuần lang thang tại Bắc Giang, khoảng 7h sáng 30/3, T. đã gặp và làm quen với 1 nam thanh niên tên Chung và được người này đưa về phòng trọ của một người họ hàng tên là Dưỡng. Tại đây, cả 3 đã cùng nhau ăn cơm và uống rượu. Sau đó, Dưỡng đi ra ngoài chơi để Chung ở lại phòng trọ quan hệ tình dục với cháu T.. Đến 16h cùng ngày, Dưỡng quay trở về phòng trọ, lúc này Chung đã đi về và Dưỡng lại tiếp tục rủ cháu T. quan hệ tình dục.

Sáng 31/3, Chung nhắn tin qua facebook với Lưu Văn Danh nói về việc có quan hệ tình dục với cháu T. và bảo Danh lên Bắc Giang đón T. về Hà Nội. Chiều 31/3, Danh đón T. về phòng trọ của mình ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Tại đây, cả 2 đã uống bia cùng 4 người bạn của Danh. Sau đó, T. vào phòng trong nằm ngủ trước.

Danh ngồi nói chuyện bên ngoài với bạn đến khoảng 22h cùng ngày thì vào rủ T. cùng xem phim và dụ dỗ được quan hệ tình dục. Sáng 1/4, Danh đưa cháu T. sang khu vực tỉnh Bắc Ninh tìm việc làm theo yêu cầu của T. rồi bỏ về. Tối cùng ngày, cháu T. trở về nhà và kể lại sự việc với gia đình. Gia đình đã đưa cháu T. đến trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo.

Đối tượng Lưu Văn Danh bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ và khởi tố

Quá trình điều tra, cơ quan Công an cho biết, cháu T. không có thông tin gì về nhân thân của 3 đối tượng đã giao cấu với mình, ngoài facebook của nam thanh niên tên Danh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được nam thanh niên tên Danh chính là Lưu Văn Danh (SN 1993, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, hiện thuê trọ tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Triệu tập Danh đến cơ quan Công an, ban đầu, Danh không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng qua kiểm tra các tin nhắn lưu trên điện thoại của Danh, cơ quan Công an xác định Danh có nhắn tin với người tên là Chung. Đồng thời mở rộng hướng điều tra từ các mối quan hệ của Danh và Chung, cơ quan Công an đã xác định tiếp đối tượng Dưỡng.

Qua đấu tranh, Dưỡng thừa nhận việc Chung có đưa về nhà trọ của mình 1 cô gái không rõ nhân thân, và cả hai đã quan hệ tình dục với cô gái này tại phòng trọ của Dưỡng. Đến lúc này biết không thể chối cãi, Lưu Văn Danh buộc phải thừa nhận hành vi giao cấu với cháu T. ngay tại nhà trọ của mình trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Theo Cơ quan Công an, 3 đối tượng Lưu Văn Danh (SN 1993) Lưu Văn Chung (SN 1984) và Lưu Văn Dưỡng (SN 1996) cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). 3 đối tượng này có quan hệ họ hàng, là cậu cháu họ với nhau.

Hiện, chỉ có Lưu Văn Danh đang trú tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), còn Lưu Văn Chung và Lưu Văn Dưỡng đang sinh sống và trọ tại huyện Việt Yên, Bắc Giang, đồng thời xác định Chung và Dưỡng thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. ở Bắc Giang nên Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã bàn giao 2 đối tượng này cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.