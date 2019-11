Bộ trưởng Công an chỉ đạo xác minh vụ CSGT Đồng Nai can thiệp xử lý xe quá tải

Quảng cáo

Cụ thể, những ngày qua, một số cơ quan báo chí phản ánh về việc can thiệp xử lý xe quá trọng tải của một số cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng.



Về vụ việc này, ngày 25/11/2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý vấn đề này; nếu phát hiện cán bộ, chiến sỹ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng Công an nhân dân.

Liên quan đến sự việc này, trước đó, ngày 23/11, Đại tá Văn Quyết Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã nắm thông tin về vụ việc và đang xác minh, làm rõ.

Theo Đại tá Văn Quyết Thắng: “Sau quy trình điều tra, nếu đủ cơ sở thì xử lý theo đúng quy định pháp luật. Cá nhân nào làm sai sẽ xử lý theo đúng quy định của Bộ Công an, không bao che sai phạm. Trong trường hợp tố cáo sai, không đúng sự thật cũng sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Được biết, mấy ngày qua, một clip đã được cho là hình ảnh một tổ tuần tra CSGT trạm 2 (còn gọi là trạm 20) thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Đồng Nai đang làm nhiệm vụ trên QL20 xử lý một xe quá tải và đoạn ghi âm được cho là giọng của Trung tá Phạm Hài Cảng - Trưởng trạm 20 trao đổi với cấp dưới can thiệp vào việc xử lý xe vi phạm.

Thông tin ban đầu, 2 sĩ quan công an đang công tác ở công an tỉnh Đồng Nai đã tố giác vụ việc này

Về sự việc liên quan đến mình, Trung tá Phạm Hài Cảng cho rằng đã có báo cáo giải trình với cấp trên. Theo Trung tá Cảng: “Hôm đó, tôi đi kiểm tra tuyến thì thấy chiếc xe tải đỗ bên đường, nên gọi điện cho tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ hỏi chứ không can thiệp gì.

