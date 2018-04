Bốn anh em đánh cán bộ đi đo tiếng ồn karaoke

Ngày 6/4, Công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) bắt ông Huỳnh Ngô Thanh Tuyến (41 tuổi) và Huỳnh Ngô Nhật Trường (33 tuổi) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ. Hai người anh trai của ông Tuyến và Trường cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.Một tháng trước, bốn anh em ông Tuyến tổ chức hát karaoke tại nhà mừng sinh nhật cháu. Do mở nhạc lớn nên hàng xóm gọi báo ủy ban xã nhờ can thiệp. Khi hai công an xã và một cán bộ văn hóa đến kiểm tra, đo tiếng ồn thì bị họ chửi bới, dùng gạch đuổi đánh khiến cả ba người bị thương.

Theo VnExpress