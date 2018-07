Bốn thanh niên cố thủ trong căn nhà chế biến ma tuý ở Sơn La

Đêm 5/7, Công an các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, phòng PC47 Công an tỉnh Sơn La, C47 Bộ Công an đã phối hợp phá thành công chuyên án ma túy bí số 718T. Trong ảnh: Hai đối tượng bị bắt cùng tang vật.