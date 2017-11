Bốn thôn nữ trốn khỏi nhà chứa, cầu cứu cơ quan ngoại giao

Đầu tháng 11, phối hợp với các cơ quan ngoại giao, cảnh sát hình sự Nghệ An xác định hơn hai tháng trước, bốn cô gái trẻ tuổi trú ở huyện Tương Dương (Nghệ An) thông qua mạng xã hội đã bị một người đàn ông Việt hứa đưa sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao.Nhận lời, cả bốn cô gái được người này đón xe ra miền Bắc rồi vượt biên. Tại Trung Quốc, các cô bị bán cho một điểm mại dâm. Cuối tháng 10, họ trốn thoát, tìm đến lãnh sứ quán của Việt Nam cầu cứu.Ngày 18/11, cảnh sát hình sự Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu thành công, bàn giao bốn cô gái cho người thân.Nhà chức trách đang truy tìm những kẻ buôn người.

Theo VnExpress