Bóp cổ thiếu nữ 17 tuổi đến chết vì muốn giở trò đồi bại

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Văn Hà (SN 2002, ngụ huyện Đức Hòa) để điều tra về hành vi “Giết người”.