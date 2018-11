Ca sĩ Châu Việt Cường bị khởi tố tội Giết người

Ngày 16/11, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, 35 tuổi) về tội Giết người, theo điều 123 Bộ Luật hình sự 2015. Hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.Trước đó, Công an quận Ba Đình chuyển hồ sơ sang VKS quận đề nghị truy tố Nguyễn Việt Cường về tội Vô ý làm chết người, theo điều 128 Bộ Luật hình sự 2015 và Phạm Đức Thế về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo điều 249.Tuy nhiên, VKSND quận Ba Đình trả lại hồ sơ vì cho rằng hành vi của Cường có dấu hiệu của tội Giết người.Sau hơn một tháng xem xét lại hồ sơ, nhà chức trách đã xác định hành vi của Cường là giết người nên thay đổi tội danh.Theo cảnh sát, rạng sáng 5/3, sau khi biểu diễn tại tỉnh Hà Nam về, Cường và bạn đến nhà Thế tại quận Ba Đình và có sử dụng ma túy đá. 3h30 cùng ngày, Cường rủ thêm hai cô gái đến đây.7h, sau khi sử dụng ma túy đá lần ba, Cường và cô gái 20 tuổi đã gọi nhau là "bà cô tổ, xưng con" rồi lạy nhau. Cường chạy đi mua tỏi rồi khống chế nhét tỏi vào miệng cô này.Khi cảnh sát tới, cô gái đã tử vong, trong miệng có nhiều tỏi. Nguyên nhân chết do tắc đường hô hấp.Châu Việt Cường là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc thị trường với các ca khúc được giới trẻ biết đến như Liều thuốc yêu, Bạc trắng tình đời, Nước mắt chảy tuôn, Tình chết...

Theo Vnexpress