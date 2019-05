Các kênh truyền thông của Nhật Cường Mobile 'biến mất' trên Internet

"Sáng nay, mình vẫn đọc các thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm mới từ fanpage Nhật Cường Mobile trên Facebook nhưng giờ tìm lại đã không còn, liên hệ với cả hai số hotline của hệ thống kinh doanh điện thoại này cũng không được", Lan Phương (Đống Đa, Hà Nội), một khách hàng của Nhật Cường Mobile nói.

Sau khi bị khám xét sáng 9/5, hàng loạt các cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile đã đóng cửa, ngừng kinh doanh từ buổi chiều. Tiếp sau đó, hàng loạt các kênh truyền thông khác trên Internet của Nhật Cường Mobile cũng biến mất. Nhiều khách hàng cho biết họ không thể liên lạc với Nhật Cường Mobile.

Chánh văn phòng Công an Hà Nội cho biết việc khám xét các cửa hàng Nhật Cường Mobile do lực lượng của Bộ Công an thực hiện, các đơn vị của thành phố phối hợp, hỗ trợ. Đại diện Bộ Công an cho biết lý do khám xét sẽ sớm được công bố.

Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, hoạt động từ năm 2001 với tiền thân là cửa hàng sửa chữa điện thoại. Hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành được cho là lớn nhất khu vực phía Bắc và một trung tâm ERP tại TP HCM.

Nhật Cường Mobile từng là Trung tâm bảo hành uỷ quyền của Apple.

Trên hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Nhật Cường kinh doanh thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, sản xuất điện thoại di động, dịch vụ cầm đồ và bán vé máy bay. Từ năm 2011, Nhật Cường Software đã thực hiện một số dự án cho Hà Nội như Cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm Lưu trú trực tuyến, phần mềm Hộ chiếu Online... Năm 2014, Nhật Cường lọt top 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam.