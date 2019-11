Cán bộ trung tâm dâm ô trẻ em: Có hay không dấu hiệu bao che?

Quảng cáo

Chiều 18/11, Công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin về vụ việc dâm ô trẻ em xảy ra tại Trung tâm này.

Thừa nhận xâm hại 3 bé gái

Đại tá Nguyễn Hoàng Khánh, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, 15h ngày 15/11, Công an phường 13, quận Bình Thạnh có tiếp nhận một phụ huynh dẫn con gái đến trình báo và tố cáo, con bà đã bị Nguyễn Tiến Dũng dâm ô tại trung tâm vào khoảng thời gian từ ngày 25/5-28/6.

Cơ quan công an đã khởi tố bắt giam Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trung tâm HTXH để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em

Công an phường 13 ghi nhận vụ việc và chuyển cho Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh điều tra xác minh và mở rộng thu thập, củng cố chứng cứ. Ngoài làm việc với nạn nhân, cơ quan công an còn làm việc với hai người bạn của nạn nhân. Hai người này vừa là nhân chứng vừa là bị hại trong vụ việc này.



Trên cơ sở củng cố lời khai, chứng cứ, Công an quận Bình Thạnh triển khai thủ tục triệu tập Nguyễn Tiến Dũng về cơ quan điều tra làm việc. Tại đây, Dũng thừa nhận xâm hại 3 bị hại và có thái độ ăn năn, hối lỗi.

Dũng khai đã yêu cầu được “sờ soạng” để đổi lấy việc sẽ cung cấp thuốc lá và lửa cho các em này. Chiều 17/11, cơ quan chức năng ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để phục vụ công tác điều tra.

Vì sao chậm xử lý ông Dũng?

Tại buổi họp báo, ông Trần Ngọc Sơn, PGĐ Sở LĐTB&XH TPHCM cho biết hàng quý, Sở đều có giao ban toàn ngành gồm khối hỗ trợ và khối cai nghiện, từ đó chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị quán triệt nhân viên làm tốt nhiệm vụ của mình.

“Đây là lần đầu tiên Sở LĐTB&XH phát hiện trường hợp như vậy. Không biết có chủ quan hay không nhưng đây là sự việc đầu tiên. Chúng tôi đã nỗ lực phối hợp với các bên để xử lý và thông tin đến báo chí. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác giám sát làm sao ngăn ngừa, không để xảy ra vụ việc tương tự”, ông Sơn nói.

Bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội, Sở LĐTB&XH TPHCM cho biết, ngày 8/11 Sở tiếp nhận thông tin vụ việc, công an tiếp nhận thông tin ngày 15/11. Đến ngày 17/11, hai bên mới phối hợp để cùng xử lý vụ việc. Bà Phụng khẳng định đoàn thanh tra dự kiến sáng 18/11 sẽ báo cáo lãnh đạo Sở nhưng đến ngày 17/11, Sở thấy đã đủ thông tin và tiến hành xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo, PV Tiền Phong và các báo đặt câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng, có hay không Trung tâm HTXH và Sở LĐTB&XH TPHCM bao che sự việc? Cụ thể, từ ngày 30/10, các cán bộ của Trung tâm Công tác xã hội Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP (thuộc Sở LĐTB&XH) đã làm việc với các trẻ và khẳng định ông Dũng dâm ô nhiều trẻ, trong đó có trẻ bị ảnh hưởng đến tâm lý… Kết quả được báo cáo về Sở từ ngày 8/11 song phải đến khi báo chí phanh phui (ngày 17/11) thì mới đình chỉ công tác ông Dũng… Liệu có hành vi bao che ở vụ việc này?

Trước chất vấn này, bà Phụng tái khẳng định rằng không có chuyện bao che”. “Muốn hay không muốn đến thứ 2 tôi phải báo cáo Sở. Trước khi trình, tôi phải thu thập thông tin, trình Thường trực Đảng ủy, Ban giám đốc và đề xuất phương án. Sau đó làm thế nào thì phải do Ban lãnh đạo Sở quyết định”, bà Phụng giải thích.

Trong khi đó, ông Phạm Đình Lương, Phó Giám đốc Trung tâm HTXH, cho biết chưa từng nhận được bất cứ tố cáo hay phản ánh nào liên quan đến hành vi dâm ô của ông Dũng cũng như cán bộ trung tâm.

Ông Lương cho rằng đây là vụ việc đáng tiếc, mong muốn cơ quan điều tra nhanh chóng đưa tội phạm ra xử lý để răn đe. “Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo kiểm điểm tập thể lãnh đạo trung tâm, từng cá nhân có liên quan, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các ca trực để xử lý”, ông Lương thông tin.

Về quy trình tiếp nhận trẻ ở trung tâm cũng như việc “để nhân viên nam trực tối ở trung tâm”, bà Phụng cho hay những trẻ được đưa vào trung tâm thường ở không quá 30 ngày. Sau khi tiếp nhận, các trẻ có người bảo lãnh thì được cho về nhà, có trẻ được chuyển qua trung tâm dạy nghề… Còn đối với khâu bố trí trực, mỗi ca trực của trung tâm có khoảng 11 - 12 cán bộ, gồm cả nhân viên nam và nữ, có sự giám sát của lãnh đạo trung tâm.

“Việc bố trí ông Dũng trực ở các ca là lịch trực hàng tháng. Điều cần làm là việc kiểm tra xem ông Dũng có được bố trí ở ca trực nữ không. Việc thực hiện hành vi của ông Dũng không công khai và thông qua cửa sổ ở dãy C2 của trung tâm”, bà Phụng nói.

Theo thông tin ban đầu, H.T.K.D (13 tuổi) cùng L.T.K.T (15 tuổi) và D.T.K.A (14 tuổi) được đưa vào trung tâm HTXH từ ngày 29/5. Ban đầu, K.D được xếp ở C3, còn K.A và K.T được xếp ở C2. Vào thời điểm này, Nguyễn Tiến Dũng có hỏi các em có muốn hút thuốc không và yêu cầu được sờ ngực để “đổi” lấy thuốc lá và lửa. Ngày hôm sau, K.D được chuyển về cùng phòng với K.A, K.T và bị cán bộ Dũng sờ soạng. Nhiều ngày sau đó, các nạn nhân liên tiếp bị Dũng sờ ngực, vùng kín.

