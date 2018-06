Can ngăn nghịch tử hành hung mẹ ruột, một phụ nữ bị đánh gãy tay

Ngày 17/6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Me (SN 1977, ngụ ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân trong vụ án này là chị Trần Thị Huyền Trân (SN 1992, ngụ cùng địa phương với Me).

Theo kết quả điều tra, vào trưa 1/5, sau khi uống rượu say, Me kiếm chuyện gây sự với mẹ ruột của mình. Sau đó, Me dùng tay xô người mẹ ngã lăn ra đường. Thấy vậy, chị Trân chạy lại can ngăn rồi dùng xe máy chở mẹ Me đi nơi khác để tránh nghịch tử này tiếp tục hành hung. Tức giận, Me đuổi theo và dùng khúc cây dài hơn 1 m đánh làm chị Trân gãy tay với tỉ lệ thương tật là 13%.

Theo Người Lao Động