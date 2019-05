Can ngăn vợ chồng cãi nhau, một cảnh sát 113 bị chém

Chiều 8/5, thông tin từ Công an thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, đơn vị này đang tiến hành tạm giữ đối tượng Vũ Thủy (47 tuổi, trú tại phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 15h chiều cùng ngày, Thủy có xảy ra cự cãi, xô xát với vợ cũ tại nhà. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc liền điện báo cho lực lượng chức năng đến can ngăn.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng vừa có mặt, Thủy đã cầm dao chém bị thương một cảnh sát mà không rõ lí do. Sau khi gây án, người đàn ông này vội chạy vào trong nhà đóng chặt cửa lại.

Ông Bùi Tuấn Hùng - Trưởng Công an thành phố Bắc Kạn - cho biết, trong quá trình cố thủ, Thủy được người thân và lực lượng chức năng vận động nên đã mở cửa đầu thú.

“Chiến sĩ bị thương thuộc lực lượng Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Bắc Kạn). Do kịp thời chống đỡ nên anh ấy chỉ bị thương ở vùng tay. Thời điểm đó, Thủy hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện say xỉn” - ông Hùng nói.

Theo Dân Trí