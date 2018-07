Cảnh sát bắn thủng lốp xe bán tải chở 19 bánh heroin

Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho hay, cơ quan này vừa phối hợp với công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án ma túy, bắt Kha Văn Công (35 tuổi) và Quang Văn Là (24 tuổi) đều trú huyện Thanh Chương.

Sau thời gian lập án theo dõi, sáng 4/7, xác định chiếc xe bán tải biển Nghệ An chở ma túy lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh hướng Hà Tĩnh về Nghệ An, trinh sát lên kế hoạch "đón lõng".



Hơn 8h, chiếc xe nghi vấn lăn bánh tới địa bàn xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương) cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Dừng lại chỉ vài chục giây, chiếc xe bất ngờ tăng tốc lao đi. Tổ cảnh sát mật phục phía trước bắn loạt đạn chỉ thiên, tiếp đó bắn thủng hai lốp xe.

Tang vật vụ án.



"Hơn 30 cảnh sát tham gia phá án tại hiện trường. Đây là chuyên án được xác lập từ nhiều tháng trước nhằm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào đưa về Nghệ An trước khi vận chuyển đi tỉnh khác. Công bị nghi cầm đầu đường dây này", một cán bộ công an nói.



Xe không thể lăn bánh, tài xế cầm lái là Kha Văn Công cùng Quang Văn Là (gọi Công là dượng) ngồi bên cạnh đóng cửa cố thủ. Bộ đôi nhanh chóng bị cảnh sát phá cửa khống chế. Tại ghế xe, lực lượng chức năng thu 19 bánh heroin và 4 kg ma túy dạng đá. Chuyên án đang được mở rộng.

Theo VnExpress