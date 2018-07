Cảnh sát 'đột kích' trường gà, hàng chục người tháo chạy

Ngày 6/7, công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý gần 30 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền vừa bị công an địa phương triệt phá tại bãi đất trống trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước.

Theo đó, khoảng 17h chiều 4/7, đội cảnh sát hình sự công an quận Thủ Đức bất ngờ ập vào một bãi đất trống tại hẻm 29 (đường 6, phường Hiệp Bình Phước) và bắt quả tang hàng chục người đang tham gia đá gà ăn tiền.

Thấy cảnh sát, nhiều người tháo chạy toán loạn tìm cách thoát thân nhưng bị khống chế. Tại hiện trường, công an bắt giữ 10 người đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền cùng 18 người liên quan.

Phan Thanh Nhân, cầm đầu xới đá gà.

Đồng thời, công an thu giữ 2 con gà, 2 cặp cựa bằng kim loại, 1 cuộn băng keo, một cái cân và thu giữ số tiền hơn 7 triệu đồng. Làm việc với công an, 2 đối tượng cầm đầu tổ chức băng nhóm khai nhận lần lượt là Phan Thanh Nhân (SN 1977, quê Tiền Giang) và Trần Tuấn Vũ (SN 1991, quê An Giang).

Theo lời khai, khoảng cuối tháng 6/2018, Nhân cùng Vũ đứng ra tổ chức đá gà ăn tiền để thu tiền xâu từ các con bạc. Nhân có nhiệm vụ đứng ra gọi các con bạc, tổ chức còn Vũ làm trọng tài để thu tiền xâu từ 1 đến 5 triệu đồng mỗi trận rồi chia nhau.

Hiện công an tiếp tục điều tra vụ việc.

Ngô Bình