Cảnh sát giao thông bắt xe chở gỗ trắc lậu

Ngày 6/1, Trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng của Trạm Cảnh sát Giao thông Hải Lăng (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện trên xe ôtô bán tải hiệu Toyota Hilux 29C - 01268 do Trần Văn Tuyến (SN 1983, ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) lái, chở gần 2 tấn gỗ trắc trái phép. Lực lượng CSGT còn phát hiện trên xe có 2 bộ biển kiểm soát xe ôtô giả.

Lái xe Tuyến khai, số gỗ trắc này được một người thuê chở từ tỉnh Thừa Thiên - Huế ra Nghệ An tiêu thụ.

H.Thành