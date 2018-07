Cảnh sát truy đuổi tên trộm ôtô tải suốt một giờ trên quốc lộ

Hùng bị bắt giữ sau hơn một giờ tháo chạy.

Chiều 3/7, Cảnh sát giao thông Bình Thuận đã bàn giao Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ngụ TP HCM) cho Công an TP HCM để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.Sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 55, CSGT Bình Thuận phát hiện ôtô tải biển số Hà Nội chạy với tốc độ cao theo hướng thị xã La Gi ra Quốc lộ 1 nên ra tín hiệu dừng kiểm tra, song tài xế không chấp hành.Cùng lúc, tổ công tác nhận được tin từ Công an TP HCM báo có vụ trộm ôtô tải, biển số trùng khớp với xe nghi vấn nên hú còi truy đuổi.Phát hiện lực lượng chức năng bám đuôi, tài xế liên tục cho xe lạng lách, ép ôtô CSGT và nhiều phương tiện khác. CSGT liên tục phát loa yêu cầu tài xế dừng lại, đồng thời cảnh báo các xe khác.Đến Quốc lộ 1, xe tải bất ngờ chạy ngược lại hướng TP HCM. Tổ truy bắt liền gọi điện nhờ CSGT Đồng Nai cùng lực lượng địa phương hỗ trợ chặn bắt.Sau một giờ tháo chạy, được khoảng 40 km, đến xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), tên trộm buộc phải dừng xe do đoạn đường này đang ùn tắc vì bị chốt chặn.Làm việc với cơ quan chức năng, Hùng khai nhận đã trộm xe tải trong một bãi xe ở TP HCM rồi chạy về hướng Vũng Tàu, rồi ra Bình Thuận thì bị phát hiện.

Theo VnExpress