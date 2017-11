Cảnh sát vây bắt thanh niên cầm dao cố thủ trong nhà dân

Trưa 15/11, Công an TP Tân An (Long An) phát hiện Nguyễn Thanh Liêm (29 tuổi, ở TP Tân An) - nghi can trong vụ đánh nhau trước đó có dấu hiệu say rượu, đang đứng ngoài đường nên yêu cầu về trụ sở làm việc.

Liêm không đồng ý rồi lên xe bỏ chạy, cảnh sát đuổi theo. Tháo chạy được khoảng 2 km, anh ta vứt xe, chạy vào nhà dân ở gần cầu Tân An khóa cửa. Khi cảnh sát đến vận động, Liêm không chấp hành, vào bếp lấy hai con dao cố thủ.

Sau gần một giờ được người quen vận động, thanh niên này đồng ý buông dao, nhưng yêu cầu cảnh sát rút lui rồi tự chạy xe máy đến trụ sở làm việc.

Theo Vnexpress