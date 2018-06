Cặp vợ chồng bị xịt hơi cay cướp vàng ngay trong lán

Nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Văn Kề (SN 1969, trú thôn Bình Tân, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Theo lời kể của ông Kề, vợ chồng ông đang xây nhà ở tổ 1 (thôn Bình Tân) nên thường đến lán trại ngủ lại để canh giữ vật liệu xây dựng. Lán trại vợ chồng ông Kề hay ngủ nằm bênh cạnh ngôi nhà đang xây, được làm thô sơ và không có cửa.

Khoảng 2h ngày 13/6, vợ chồng ông đang ngủ thì bất ngờ có một đối tượng xông vào trại và nhắm vào cái lách vàng được bà Bùi Thị Kim Yến (SN 1970, vợ ông Kề) đeo trên tay giật. Lúc này, bà Yến tỉnh giấc và truy hô. Tuy nhiên, khi bà Yến vừa la lên thì bị đối tượng xịt hơi cay vào vùng mặt.

Nghe tiếng động, ông Kề cũng vùng dậy, hô hoán người dân đến ứng cứu thì cũng bị đối tượng xịt hơi cay vào mặt. Cả 2 vợ chồng đang đau đớn vì cay mắt thì đối tượng nhanh chóng tháo chiếc lách ra khỏi tay bà Yến rồi chạy ra đuờng, leo lên xe của một đối tượng khác đang đợi ở ngoài tẩu thoát.



Lúc này, những người trong xóm nghe tiếng truy hô cũng thức giấc nên đến đưa vợ chồng ông Kề ra Bệnh viện Thăng Hoa (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) cấp cứu. Sau đó, vợ chồng ông Kề được chuyển ra Bệnh viện Mắt Đà Nẵng tiếp tục điều trị.



Sau 2 ngày điều trị, mắt của 2 vợ chồng ông đã nhìn thấy trở lại nhưng vẫn còn đau nhức. Hiện vợ chồng ông vẫn đang ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.



Theo ông Kề, do trời tối nên ông chỉ phát hiện đối tượng mặc áo và quần dài màu đen, bịt khẩu trang và cao khoảng 1,6m. Chiếc xe máy được ông Kề phát hiện là xe Dream.



Theo Công an xã Bình Minh, vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra để làm rõ.

Theo Dân trí