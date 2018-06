Cặp vợ chồng giết người, trói xác phi tang dưới sông bị khởi tố

Ngày 25/6, thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và vợ là Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi, cùng trú phường Nại Hiên Đông) để điều tra về hành vi Giết người.



Liên quan đến quá trình điều tra và làm rõ hung thủ giết người, trói xác ném xuống vịnh Mân Quang, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã nhanh chóng xác định các nghi can có liên quan, xuất phát từ lời khai gian dối của Lê Thị Phương Oanh.

Vợ chồng Dũng và Oanh khi bị bắt. Được biết, sáng 21/6, khi thi thể bà Văn Thị T.N vừa được phát hiện và lực lượng Công an đang truy xét, sàng lọc các đối tượng nghi vấn thì Oanh nhắn tin cho một người quen là bà M (cũng là bạn thân của nạn nhân N) với nội dung “Chị có biết chị N đi đâu không mà sáng nay em gọi qua nhà lấy tiền mà không được”.

Tuy nhiên, thực tế là sau khi gây án, Oanh và chồng là Nguyễn Hùng Dũng đã vứt bỏ điện thoại của bà N và không thực hiện cuộc gọi nào vào số máy của nạn nhân.

Thi thể bà N được phát hiện với tay chân bị trói. Biết thi thể bà N được đưa về Bệnh viện Đà Nẵng, Oanh đến để nghe ngóng tình hình thì bị đưa về Cơ quan Công an. Khi được hỏi được tại sao không gọi vào số máy của bà N mà biết là số điện thoại này không liên lạc được thì Oanh lúng túng, không thể trả lời.

Từ chi tiết này, Cơ quan Công an đã tập trung điều tra, làm rõ những bất thường khác trong sinh hoạt của vợ chồng Oanh như: tại sao không ở nhà mà thuê nhà nghỉ ở qua đêm, tại sao không mua cá tại cảng Thọ Quang để mang đến chợ bán như thường lệ…

Đặc biệt, tại căn hộ vợ chồng Oanh thuê ở chung cư C2, đường Dương Văn Nga, lực lượng Công an đã thu được một đoạn dây thép có màu sắc và tiết diện trùng hợp với những sợi dây thép mà những kẻ thủ ác đã dùng để trói tay chân bà N… Đó là những căn cứ quan trọng để đấu tranh, buộc vợ chồng Oanh và Dũng phải khai nhận hành vi sát hại bà N và phi tang xác.

Thi thể nạn nhân tấp vào khu vực nuôi cá lồng tại Vịnh Mân Quang.



Bà N cũng là ân nhân của vợ chồng Dũng và Oanh. Bởi trước đó, Oanh có vay tiền của “xã hội đen” với lãi xuất rất cao và không có khả năng chi trả, bị các đối tượng giang hồ đe dọa. Trong tình cảnh đó, bà N đã cho Oanh vay tiền với lãi suất rất thấp để trả nợ và có vốn làm ăn.



Bà N cũng là ân nhân của vợ chồng Dũng và Oanh. Bởi trước đó, Oanh có vay tiền của "xã hội đen" với lãi xuất rất cao và không có khả năng chi trả, bị các đối tượng giang hồ đe dọa. Trong tình cảnh đó, bà N đã cho Oanh vay tiền với lãi suất rất thấp để trả nợ và có vốn làm ăn.

Tại Cơ quan Công an, chính bản thân Dũng cũng thừa nhận: "Chị N là một người rất tình cảm, đạo đức. Chị cho vay với lãi rất nhẹ chứ không như người khác. Vì nợ nần không lối thoát nên tôi đã hành động sai lầm, giờ đời tôi coi như đã hết". Do bàn tính từ trước và muốn để vợ thoát tội, Nguyễn Hùng Dũng đã nhận chỉ mình anh ta thực hiện tội ác. Điều khiến nhiều người bất ngờ khi biết bà N thường cho những phụ nữ nghèo vay vốn để làm ăn mà không đòi hỏi tiền lãi. Đối với nhiều trường hợp này, bà chỉ lấy tiền gốc. Làm ăn có lời thì người vay có thể tuỳ tâm trả lãi chứ bà không đòi hỏi.

Lời hối hận muộn màng của hung thủ càng khiến dư luận và người nhà nạn nhân phẫn nộ bởi sự vô ơn và hành động táng tận lương tâm của cặp vợ chồng này.

