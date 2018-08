Chặn bắt, khống chế kẻ trộm ngay giữa đường

Ngày 8/8, Công an TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương, cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Vinh (SN 1988, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 7/8, đội “hiệp sĩ” Bình Dương do anh Nguyễn Thanh Hải dẫn đầu đi tuần tra thì nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh Nguyễn Văn Mận (ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Anh này cho biết bị mất xe Wave màu đỏ, biển số 49L1-093.88 khi đi chợ.

Sau khi nắm bắt thông tin, anh Hải cùng đồng đội lên kế hoạch tìm kiếm. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, “hiệp sĩ” phát hiện chiếc xe như miêu tả của anh Mận, đang di chuyển trên đường Đại Lộ Bình Dương (thuộc khu 1, phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) nên đuổi theo.

Khi đối tượng chạy đến đường Phạm Ngọc Thạch phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một), do đường rộng, các hiệp sĩ nhận thấy an toàn liền tăng ga ép xe, khống chế đối tượng và mời người này về công an phường Hiệp Thành làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Thành Vinh và thừa nhận đang trên đường đem xe qua biên giới Campuchia để tiêu thụ.

Hương Chi