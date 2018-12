Chặn xe cấp cứu, ngăn đưa nạn nhân vào viện sau cuộc hỗn chiến

Ngày 5/12, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu cho 2 bệnh nhân Trương Quang An (SN 1978, trú xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) và Lê Anh Tuấn (SN 1985, trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh) do bị đâm trong một vụ đánh nhau.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h đêm 3/12, Trương Quang An và Lê Anh Tuấn cùng nhóm bạn ngồi ăn nhậu ở một quán gà tại phường Hưng Dũng (TP. Vinh). Tại đây, giữa Tuấn và An xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau. Nhóm bạn của hai người này cũng tham gia hỗn chiến. Trong lúc lộn xộn, Tuấn và An bị đâm trọng thương. Vụ việc chỉ dừng lại khi được can ngăn.

Thông tin được báo lên cơ quan sở tại, hai nạn nhân được gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, nhóm bạn của 2 bên chạy theo chặn xe cứu thương không cho đưa các nạn nhân đi.

Bảo vệ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, vào khoảng 22h15p, khi xe cấp cứu đưa bệnh nhân vào cổng bệnh viện thì bị một nhóm thanh niên khoảng 6-7 người chặn xe, không cho đưa bệnh nhân vào. Đồng thời, chửi bới, đập phá làm hư hỏng một số bộ phận của xe cấp cứu. Chiếc xe cấp cứu sau đó buộc phải di chuyển ra ngoài bệnh viện, đi vòng đường khác rồi mới đưa được bệnh nhân vào bệnh viện để cấp cứu.

Bệnh viện HNĐK Nghệ An nơi xảy ra vụ việc chặn xe cấp cứu.

Tại bệnh viện, Trương Quang An bị 1 vết đâm thấu ngực bụng, rách cơ hoành, tổn thương cực trên lách, sốc mất máu. Lê Anh Tuấn bị 2 vết đâm ở vai và lưng. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sỹ đã phẫu thuật cấp cứu cho 2 bệnh nhân.

Hiện, Công an TP. Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cảnh Huệ