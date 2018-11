Chánh án TAND Tối cao: Sẽ kiểm tra lại bản án vụ tài xế container

Liên quan việc TAND tỉnh Thái Nguyên xử phúc thẩm vụ xe đầu kéo container tông trúng ôtô Innova chở 11 người đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, làm 4 nạn nhân tử vong, mới đây, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn kêu oan của chị Vũ Thị Thúy (vợ tài xế container Lê Ngọc Hoàng, quê Thái Bình) đến TAND Tối cao xem xét, xử lý.

Chánh án TAND Tối cao nói gì?

Báo Pháp luật TP.HCM cho biết Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói ông có theo dõi công luận, báo chí cũng như mạng xã hội bình luận về vụ án trên.

"Tôi sẽ cho rà soát, kiểm tra lại về bản án này”, Chánh án TAND Tối cao nói.

Trong khi đó, tối 4/11, trao đổi với Zing.vn, chị Thúy, vợ của tài xế xe đầu kéo, khẳng định gia đình sẽ kháng án đến cùng để tìm lại công bằng cho tài xế Hoàng.

Theo lời chị Thúy, anh Hoàng đã tận dụng mọi khả năng có thể để xử lý tình huống, tránh chiếc Innova đang đi lùi. Tuy nhiên, va chạm xảy ra là bất khả kháng.

Tài xế Lê Ngọc Hoàng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: N.A.

Bản án phúc thẩm kết luận tài xế xe đầu kéo container đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ. Do đó, khi ôtô cách chiếc Innova 30 m Hoàng mới phát hiện xe đang lùi rồi nhấn phanh. Hành vi này vi phạm Thông tư liên tịch số 91 về khoảng cách an toàn giữa 2 phương tiện. Do đó, bị cáo Hoàng phạm lỗi vô ý, quá tự tin.

Từ đó, tòa tuyên Ngô Văn Sơn (40 tuổi, ở Bắc Ninh, tài xế Innova) 9 năm tù, Lê Ngọc Hoàng 6 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Cấm hành vi lùi xe trên đường cao tốc

Nói về vụ án, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), nhận định TAND tỉnh Thái Nguyên có thể đã nhầm lẫn khi xác định người điểu khiển xe container có lỗi “không giữ khoảng cách an toàn”.

Ông Thơm phân tích nếu cho rằng tài xế xe đầu kéo container không giữ khoảng cách an toàn với chiếc Innova nên mới gây ra vụ tai nạn, điều đó mặc nhiên tòa thừa nhận ôtô Innova được phép lưu thông (lùi) vào đường cao tốc một chiều mà các phương tiện không được phép đi ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc. Ảnh: C.A.

Điều 16 luật Giao thông đường bộ cấm hành vi lùi xe trên đường cao tốc. Theo luật sư, lỗi không giữ khoảng cách an toàn được hiểu trong luật Giao thông đường bộ là để tính khoảng cách cự ly tối thiểu với xe chạy liền trước hoặc theo quy định của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”.

Như vậy, việc giữ khoảng cách an toàn hoặc cự ly tối thiểu theo quy định được xác định đối với các phương tiện cùng chiều và tịnh tiến để tránh không đâm vào xe đi trước khi gặp tình huống bất ngờ.

