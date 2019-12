Chánh án tòa huyện nói gì khi cấp dưới bị bắt vì trốn nã 26 năm?

Quảng cáo

Sếp bất ngờ vì cấp dưới trốn truy nã 26 năm

Ngày 2/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) – Công an tỉnh vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú phường Thái Bình, TP Hòa Bình) để đang làm rõ vụ án “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”, quy định tại Điều 303 Bộ luật Hình sự. Hiện, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Hòa Bình đang mở rộng điều tra.

Liên quan vụ việc này, cùng ngày trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chánh án TAND huyện Cao Phong cho biết, thời điểm bắt giữ, Nguyễn Quang Huy làm Chánh văn phòng, kiêm thư ký tòa huyện.

Mười ngày trước khi bị bắt giữ, TAND huyện Cao Phong nhận được thông tin vụ việc trên từ cơ quan điều tra sau đó đề xuất xem xét tạm đình chỉ công tác 10 ngày, đình chỉ sinh hoạt đảng tại cơ quan để phục vụ công tác điều tra. Ngay sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, ngày 28/11, Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh đã bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Huy.

TAND huyện Cao Phong.

“Khi Huy bị bắt, tôi cùng nhiều đồng nghiệp tại cơ quan rất bất ngờ về thông tin Nguyễn Quang Huy trốn truy nã 26 năm. Anh Huy công tác tại tòa huyện Lạc Thủy, sau đó được điều động về tòa huyện Cao Phong, quá trình công tác trong nhiều năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Chánh án tòa tỉnh trao nhiều giấy khen. Là đồng nghiệp trong thời gian dài, tôi thấy anh Huy là người hiền lành, luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Đến năm 2017, sau 17 năm công tác trong ngành, TAND tỉnh đã bổ nhiệm anh Huy làm Chánh văn phòng tòa huyện”, bà Hà nói.

Lộ trốn nã vì xác minh lý lịch em gái

Trước đó, ngày 28/11, Công an tỉnh Hòa Bình đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú tại TP Hòa Bình) tại trụ sở Công an phường Thái Bình do đã trốn truy nã suốt 26 năm qua về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”, theo Điều 303 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra năm 1993, Huy cùng đồng phạm đã phá hoại một công trình trong hệ thống Đập thủy điện Hòa Bình. Đây là công trình an ninh quốc gia. Đối tượng này còn có hành vi trộm dầu tại công trình thủy điện Hòa Bình.

Khi sự việc được làm rõ, Huy đã bỏ trốn trong khi 4 đồng phạm bị xét xử, phạt tù. Đáng chú ý, sau nhiều năm trốn truy nã đối tượng này được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong. Quá trình công tác, TAND tỉnh Hòa Bình cử Nguyễn Quang Huy đi học lớp nghiệp vụ Thẩm phán song chưa được bổ nhiệm.

Theo đại diện TAND tỉnh Hòa Bình cho biết, đầu năm 2017 khi TAND huyện Cao Phong đề nghị kèm theo hồ sơ, Phòng Tổ chức - TAND tỉnh Hòa Bình có thẩm định và không phát hiện tài liệu thể hiện Nguyễn Quang Huy đang bị truy nã. Do đó, khi hồ sơ đảm bảo đầy đủ, TAND tỉnh quyết định bổ nhiệm Nguyễn Quang Huy làm Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong.

TAND tỉnh Hòa Bình bổ nhiệm Nguyễn Quang Huy làm Chánh văn phòng tòa huyện Cao Phong vào năm 2017.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, trong quá trình kiểm tra lý lịch người em gái của Huy đang công tác tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã phát hiện Huy đã trốn truy nã 26 năm do đó đã thông tin đến Công an tỉnh Hòa Bình vào cuộc xác minh.

Qua kiểm tra, xác minh và đối chiếu, Công an tỉnh Hòa Bình xác định Nguyễn Quang Huy bị truy nã năm 1993 về tội “Phá hủy công trình, phương tiện về an ninh quốc gia”. Ngay sau đó, TAND tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định đình chỉ công tác và Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Quang Huy để điều tra vụ án năm 1993.

Minh Đức - Nguyễn Hoàn