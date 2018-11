Chặt đứt đường dây ma túy vào thành phố 'gió Lào' Đông Hà

Hai bị can Hoàng Thị Hoài Thu (SN 1987, trú TP Đông Hà) Nguyễn Minh Nhật (SN 1998, phường 1, TP Đông Hà) bị truy tố với khung hình phạt lên đến 15 năm tù. Đây là đường đây mua bán trái phép 30.000 viên MTTH do Chỉnh và Long cầm đầu.

Các đối tượng này nằm trong Chuyên án 817T đã được Phòng Cảnh sát Ma túy (CSMT) Công an tỉnh Quảng Trị dày công theo dõi. Do đã từng liên hệ nên Hoàng Vương Long “đặt hàng” cho Chỉnh mua 30.000 viên hồng phiến bằng việc Long lần lượt đến Ngân hàng nộp tổng cộng hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản do Chỉnh cung cấp (tài khoản này không phải của Chỉnh).

Nhận tiền xong, Chỉnh lái ôtô 37C-267.16 đến cầu Kẽm 2 trên Quốc lộ 8 (thuộc địa phận xã Đại Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), gặp 1 người đàn ông (không rõ lai lịch) mua 150 gói MTTH (30.000 viên hồng phiến), sau đó đánh xe vào Quảng Trị. Khuya cùng ngày, Chỉnh hẹn Long ra Ngã ba Tân Sở ở phường Đông Lương, TP Đông Hà để giao dịch thì bị các trinh sát Công an bắt quả tang.

Thời điểm đó (tháng 9/2017), số hồng phiến do Chỉnh và Long mua bán là lớn nhất mà Công an Quảng Trị bắt giữ trên địa bàn, qua giám định trọng lượng Methamphetamine hơn 400g.

Liên quan đến hoạt động phạm tội của Hoàng Vương Long, cơ quan chức năng làm rõ đã 5 lần Long chuyển 1,7 tỷ đồng cho Bùi Chỉnh để mua ma túy bán kiếm lời. Đến ngày bị bắt, Long đã chuyển tổng cộng 2.750.000.000 đồng cho Chỉnh.

Đối tượng buôn ma túy Nguyễn Minh Nhật

Chỉnh khai, mỗi phi vụ mua bán ma túy vào TP Đông Hà, y được hưởng số tiền 60 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, Chỉnh còn khai nhận thêm vụ giao dịch ma túy khác tại TP Đông Hà trước khi phi vụ 30.000 viên hồng phiến bị tóm gọn, và hé lộ trong đường dây còn có Hoàng Thị Hoài Thu.

Kết quả điều tra của cơ quan Công an cho thấy, từ tháng 6/2017, Chỉnh quen biết Thu thông qua 1 người tên Hà (không rõ lai lịch) và ra kèo thỏa thuận mua bán ma túy, nếu Thu đặt hàng thì điện thoại và chuyển tiền trước.

Thu đã đặt mua 150 gói MTTH gồm 30.000 viên, giá 7 triệu đồng mỗi gói. Chỉnh mượn số tài khoản của nhiều người thân quen để Thu gửi tiền. Ngày 25/9/2017, Thu chuyển 650 triệu đồng cho Chỉnh qua hệ thống Ngân hàng.

Đối tượng Hoàng Vương Long

Từ nguồn tiền này, Chỉnh liên hệ với một người Lào đặt mua ma túy, chuyển trước 414 triệu đồng. Theo yêu cầu của người cung cấp, tại cầu Kẽm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Chỉnh đưa tiếp 236 triệu đồng còn lại cho người giao hàng. Chỉnh trực tiếp lái ôtô chở ma túy vào TP Đông Hà. Rạng sáng 29/9/2017, Chỉnh để ma túy cùng 1 bao măng khô tại phần đất bên đường Tân Sở rồi gọi điện báo cho Thu.

Ngay sau khi Long và Chỉnh bị bắt, thì “bỗng dưng” Nguyễn Minh Nhật ở phường 1, TP Đông Hà ra đầu thú và khai nhận đã hỗ trợ đắc lực cho Hoàng Thị Hoài Thu trong tiêu thụ ma túy. Qua lời khai của Nhật và kết quả điều tra, Cơ quan Công an xác định được, Nhật được Thu nói cho biết vị trí giấu ma túy và quản lý số ma túy trên.

Nhận toàn quyền tiêu thụ số ma túy rồi nộp lại cho Thu với giá mỗi viên 50.000 đồng. Nhật đã bán số ma túy với giá mỗi viên từ 60 đến 100 ngàn đồng cho nhiều đối tượng nghiện, sau đó mang tiền đến trả cho Thu.

Đối tượng buôn ma túy Bùi Chỉnh

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn xác định Thu có liên lạc với Chỉnh mua ma túy với số lượng vài ngàn viên theo chiêu thức Chỉnh tự mang ma túy vào TP Đông Hà, giấu ở đường Tân Sở rồi báo cho Thu điều Nhật đến điểm hẹn lấy hàng, quản lý và tiêu thụ số ma túy đó.

Theo Viện KSND tỉnh Quảng Trị, năm 2010, Bùi Chỉnh đã bị TAND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; tháng 12/2012, Chỉnh bị TAND TP Vinh (Nghệ An) xử phạt 30 tháng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Năm 2015, Nguyễn Minh Nhật bị TAND TP Đông Hà (Quảng Trị) phạt tù 18 tháng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

