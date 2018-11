Cháu chém dì tử vong để lấy nhẫn vàng

Theo lời khai ban đầu, sáng 06/11, Hồ Vũ Khang (SN 2000, đăng ký thường trú ấp Mang Cá, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đi nhậu cùng một người bạn. Sau khi nhậu xong, Khang đạp xe đến nhà bà ngoại và gặp dì ruột của mình là Huỳnh Thị Hằng Nga (SN 1980, ngụ ấp 7, Xã Ba Trinh, huyện Kế Sách). Đối tượng hỏi xin chiếc nhẫn vàng trên tay bà Nga nhưng bị từ chối nên dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Khang lấy chiếc nhẫn của bà Nga và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến trưa ngày 07/11, bà ngoại của đối tượng Hồ Vũ Khang phát hiện vụ việc và trình báo đến cơ quan Công an. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi can giết người, cướp nhẫn vàng của nạn nhân là Hồ Vũ Khang nên tiến hành truy bắt. Đến tối ngày 10/11 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ được đối tượng.

Xuân Lương