Chém vợ cũ đứt gần lìa 2 bàn tay vì tranh chấp đất

Quảng cáo

Theo điều tra ban đầu, năm 2017, Đương và chị T.T.C. (SN 1977, ngụ P.Nghĩa Thành, TX.Gia Nghĩa, Đắk Nông) kết hôn và có một con chung 1 tuổi. Trong thời gian chung sống, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến tháng 6/2019, Đương và chị C. ly hôn. Tuy nhiên, hai người không yêu cầu tòa án giải quyết về phần tài sản chung mà tự thỏa thuận. Thế nhưng, sau khi ly hôn hai bên không tự giải quyết được nên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp thửa đất rẫy 4ha tại thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành, TX.Gia Nghĩa. Thời điểm này, đất rẫy vẫn do chị C. canh tác.

Ngày 29/7, chị C. thuê 3 người vào rẫy cắt cỏ thì bị Đương đuổi về và yêu cầu chị C. vào rẫy để nói chuyện. Trong khi nói chuyện, giữa chị C. và Đương xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Bực tức, Đương dùng dao chém liên tiếp hai nhát trúng vào hai cổ tay của chị C. làm nạn nhân bị đứt gần lìa hai bàn tay và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, nhưng do vết thương quá nặng nên chị C. sau đó được chuyển xuống một bệnh viện tại TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Theo kết quả giám định chị C. bị thương tích 72%. Sau khi gây án, Đương đến Cơ quan điều tra đầu thú.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh