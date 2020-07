Chị bị em tâm thần đâm tử vong tại nhà

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/7, nhận được tin báo của người dân về vụ giết người tại ấp 4 (xã Long An), Công an huyện Long Thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Phùng Thị Hải (SN 1982) và Phùng Thị Cẩm Nhung (SN 1974) là hai chị em ruột, đều bị bệnh tâm thần, sống với nhau tại ấp 4, xã Long An.

Khoảng 14 giờ ngày 20/7, chị Phùng Thị Thanh Nga (SN 1971, trú ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) - là chị cùng mẹ khác cha với Hải và Nhung đến dọn dẹp nhà cửa cho Hải và Nhung.

Trong lúc chị Nga đang dọn dẹp thì Hải xô đổ bàn thờ. Chị Nga dọa báo công an, Hải lập tức lao vào đánh chị Nga rồi bất ngờ lấy dao đâm 1 nhát vào ngực bên trái của chị Nhung làm gãy dao. Chị Nga đã đưa chị Nhung đi cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành, đến 16 giờ 15 phút cùng ngày thì nạn nhân tử vong.

Công an làm việc với chị Nga thì được biết, Hải bị tâm thần phân liệt từ năm 2001, đã được khám chữa nhiều lần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Chị Nhung cũng bị bệnh tâm thần nhưng do gia đình không có điều kiện nên không được đưa đi điều trị.

Đến 17 giờ ngày 20/7, Công an huyện Long Thành phối hợp với Công an xã Long An đã bắt được Hải khi đang lẩn trốn tại ấp Hàng Gòn, xã Lộc An, huyện Long Thành.

Vụ án đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.