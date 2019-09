Chi tiết về 5 khẩu súng thu của cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Quảng cáo

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án Phan Văn Anh Vũ - nguyên Thượng tá Tổng cục V Bộ Công an thâu tóm đất đai công sản tại Đà Nẵng. Vụ án có 2 bị can từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là Trần Văn Minh (giai đoạn 2006 – 2011) và Văn Hữu Chiến (giai đoạn 2011 – 2014).

Trong đó, bị can Trần Văn Minh được xác định có hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, gây thiệt hại đặc biệt lớn với ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, ông Minh đã ký ban hành và chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc giao đất, chuyển nhượng nhà, công sản trên địa bàn Đà Nẵng cho Phan Văn Anh Vũ; quyết định giảm giá, hệ số sinh lời không thông qua hội đồng thẩm định giá đất; cho phép đổi tên người nhận quyền sử dụng đất không đúng pháp luật.

Tại một số bất động sản, bị can Trần Văn Minh còn chỉ đạo cấp dưới xây dựng các văn bản pháp lý, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giúp Phan văn Anh Vũ được nhận chuyển nhượng không thông qua đấu giá và với giá thấp hơn quy định.

Đáng chú ý, tại một số dự án, dù không thuộc diện được mua chỉ định nhưng Vũ “nhôm” đã lợi dụng các văn bản pháp lý của UBND TP Đà Nẵng để bàn bạc, thỏa thuận với các giám đốc Cty (là đơn vị được mua chỉ định) để họ đứng tên xin mua nhà công sản giá thấp.

Sau đó, trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các Cty này lại có văn bản đề nghị cho Phan Văn Anh Vũ đứng tên chủ sở hữu vì lý do Vũ là người nộp tiền mua nhà. Xong việc, lợi nhuận từ việc mua chỉ định đất giá thấp sẽ được chia nhau. Bị can Trần Văn Minh biết rõ việc này nhưng vẫn đồng ý cho phép chuyển nhượng nhà, đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ.

Bị can Trần Văn Minh - nguyên Chủ tich Đà Nẵng.

Vì những hành vi trên, cơ quan điều tra cho rằng ông Minh đã phạm vào 2 tội. Đầu tiên, bị can này đã “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãnh phí” (theo Điều 219 BLHS) tại 18 nhà, đất công sản với trị giá 107 tỷ đồng ở thời điểm xảy ra vi phạm và hơn 2.168 tỷ đồng ở thời điểm khởi tố vụ án.

Tiếp đến, ông Trần Văn Minh đã phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại 7 dự án bất động sản với đất có giá trị hơn 6.813 tỷ đồng ở thời điểm xảy ra vi phạm, tương ứng 20.170 tỷ đồng ở thời điểm khởi tố vụ án.

Thu 5 khẩu súng của nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh Quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn thu giữ 5 khẩu súng, 18 viên đạn và 3 giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại nhà bị can Trần Văn Minh. Tuy nhiên, Viện khoa học hình sự kết luận số vật chứng này không phải vũ khí quân dụng. Trong đó có 3 khẩu súng, 18 viên đạn thuộc danh mục công cụ hỗ trợ; 2 khẩu súng là đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Cơ quan điều tra đã ra quyết định giao Công an TP Đà Nẵng xử lý chúng theo quy định. Ông Trần Văn Minh cũng được CQĐT đánh giá có thái độ khai báo thành khẩn, nhân thân tốt, có nhiều bằng khen; gia đình truyền thống cách mạng… nên đề nghị cơ quan truy tố, xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Xuân Ân