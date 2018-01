'Chìa khóa' giúp phá vụ án giết chủ nợ rồi công phu phi tang xác

Liên quan đến vụ án Trần Quốc Vũ (31 tuổi, ở xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) sát hại nạn nhân Võ Thành Tuấn (28 tuổi, biệt danh là “Tướng”, trú cùng địa phương) rồi chở xác vào rẫy phi tang, lúc 19h ngày 28/1, sau khi kết thúc công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, Cơ quan điều tra đã dẫn giải nghi phạm về tại nhà hắn (thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc) để thực nghiệm hiện trường nạn nhân bị sát hại tại đây.

Trần Quốc Vũ được dẫn đến khu rẫy phi tang xác nạn nhân.

Nơi nghi phạm giấu xác nạn nhân.

Trời tối, đường đất gặp mưa lầy trơn trượt, nhưng hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung quanh ngôi nhà của nghi phạm để theo dõi công an làm nhiệm vụ.Hung thủ tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra. Để tránh trường hợp hung thủ bị người nhà nạn nhân bức xúc tấn công hoặc hung thủ có ý định tự sát nên cơ quan điều tra luôn cho đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang.Diễn biến vụ án được xác định như sau, lúc 12h trưa 23/1, khi anh Võ Thành Tuấn điện thoại đòi nợ Vũ, anh ta hẹn anh đến nhà. Tại đây, giữa 2 bên xảy ra cãi vã khi Vũ xin khất nợ, anh Tuấn đấm Vũ, anh này to khỏe hơn, tấn công lại rồi dùng sợi dây dù trong nhà siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó một mình chở xác nạn nhân chạy xe máy 25 km vào rẫy đào hố chôn phi tang.Nguồn tin từ phía gia đình nạn nhân cho biết hung thủ đã mấy lần hẹn chủ nợ đến nhà để trả nợ vào những hôm đêm khuya nhưng bất thành.Phòng cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng cho biết đang làm rõ việc có hay không việc hung thủ gây án là có sự chuẩn bị sẵn, “điều” nạn nhân đến nhà sát hại. Số nợ thực tế nghi phạm nợ nạn nhân là bao nhiêu bởi Vũ khai còn nợ 15 triệu nhưng người nhà nạn nhân cho rằng số nợ lớn hơn rất nhiều.Hiện trường ở trong rẫy cà phê, dưới chân một quả đồi rộng lớn trồng bạt ngàn cà phê của các hộ dân bao xung quanh. Nghi phạm khai, đưa xác nạn nhân vào giấu trên chính vườn rẫy của gia đình để yên tâm không bị lộ tội ác.Do đường vào hiện trường rất hiểm trở, Cơ quan điều tra phải trưng dụng những chiếc xe u-oát và xe máy đã tháo hết “áo” mới vào được hiện trường. Nhiều đoạn đường cực xấu, lên, xuống dốc dựng đứng, xe u-oát không thể “leo dốc” bởi những rãnh đường sâu cạ gầm xe, đành phải xuống đi bộ.Vị trí hung thủ chôn giấu xác nạn nhân khiến những người chứng kiến kinh hoàng về sự tính toán của hắn. Đó là một tổ mối với khoảng trống bên trong sâu chừng 4 m theo chiều ngang lưng đồi, như kiểu hầm ếch, vừa đủ thân người chui lọt. Hung thủ giấu xác nạn nhân bên trong, dùng các cành cây khô che đậy lại, không hề có vết tích đào đất mới.Do đó, vào các ngày 26, 27/1, sau khi cơ quan công an khoanh vùng nghi phạm, xác định Vũ thuộc diện tình nghi đã sát hại và giấu xác nạn nhân, nhưng anh ta không thừa nhận; để đấu tranh với nghi phạm, theo nhận dạng từ camera, hướng xe chạy của anh ta, xác định vườn rẫy của gia đình Vũ, lực lượng CSHS Công an Lâm Đồng, Công an huyện Di Linh, Công an xã Tam Bố, các anh đã vào đúng hiện trường, cho đào tìm nhiều vị trí khả nghi để truy tìm tung tích nạn nhân nhưng không phát hiện được chính xác địa điểm do hiện trường là hàng héc-ta cây cà phê lẫn cây ăn trái lại không phát hiện có dấu vết đất đào mới nên chuyển phương án đấu tranh “đòn tâm lý”.Được biết, gia đình nạn nhân Tuấn và hung thủ Vũ ở gần sát nhà nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Sau đó, Vũ lập gia đình, xây nhà ở riêng cách nhà cũ chỉ vài km. Cả hai đều cùng có 1 con nhỏ.Bản thân Vũ có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích năm 2010 (án treo). Vũ làm nông và ham mê cờ bạc. Vũ nhiều lần vay tiền của Tuấn. Cha mẹ Vũ đã từng phải trả nợ thay con. Nạn nhân Tuấn ở địa phương thuộc diện gia đình khá giả, có tiền cho nhiều người vay nợ.