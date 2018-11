Chiếm đoạt tiền tỷ rồi thuê người mẫu chụp ảnh cưới... 'sống ảo'

Ngày 11/11, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” đối với Đỗ Tiến Tùng (SN 1996, trú thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo thẩm quyền. Tùng bị cáo buộc, chiếm đoạt tiền để phục vụ nhu cần ăn chơi và... 'sống ảo'.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công TP Vinh tiếp nhận tin báo của một công ty chuyên kinh doanh điện thoại di động ở TP Vinh về việc bị Đỗ Tiến Tùng (trưởng bộ phận marketing của công ty) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị hơn 2,5 tỉ đồng.

Khi Công an vào cuộc xác minh, Đỗ Tiến Tùng đã biến mất khỏi địa phương. Chuyên án 918S được xác lập để truy bắt đối tượng. Đến cuối tháng 10, Đỗ Tiến Tùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thái Lan.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Tiến Tùng khai nhận, là trưởng bộ phận marketing, khoảng giữa tháng 8/2018, Tùng được công ty tin tưởng giao bán một số lô hàng điện thoại. Tùng nảy sinh ý đồ chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tùng đã nhận hơn 1.500 điện thoại đắt tiền của các hãng danh tiếng từ công ty, nói là giao cho các đại lý nhưng thực chất tuồn ra ngoài bán với giá rẻ.

Để tránh bị phát hiện, Tùng nộp hơn 3,1 tỷ đồng (tiền bán gần 800 chiếc điện thoại) cho công ty, số còn lại chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân. Bước đầu cơ quan chức năng chứng minh được số tiền mà Đỗ Tiến Tùng chiếm đoạt của công ty là hơn 2 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan CSĐT đã thu hồi tài sản trị giá gần 200 triệu đồng trả lại cho chủ sở hữu.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Tùng dùng để mua xe máy, ăn chơi, đi du lịch, nướng vào bài bạc. Đặc biệt, đối tượng không tiếc tiền thuê một người mẫu xinh đẹp chụp ảnh cưới rồi đăng lên Facebook để… “lấy le” với bạn bè, phục vụ nhu cầu "sống ảo".

Theo Dân trí