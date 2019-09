Chiêu trò ma mãnh của nhóm người Trung Quốc mở xưởng ma túy 'khủng' ở Kon Tum

Quảng cáo

Bắt 7 đối tượng người Trung Quốc

Ngày 11/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Bộ Công an đã triệt phá một đường dây sản xuất ma túy lớn, sau khi phối hợp với các lực lượng chuyên ngành (Công an các tỉnh Kon Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, TPHCM...) đột kích khu nhà xưởng Cty xuất nhập khẩu Đồng An Viên (viết tắt là Cty Đồng An Viên) từ tháng 8/2019, thu giữ hàng trăm lít dung dịch ma tuý tổng hợp; khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy. Đồng thời bắt 7 đối tượng quốc tịch Trung Quốc tổ chức đường dây sản xuất ma túy này. Đây là vụ ma túy có quy mô “cực khủng”, chấn động dư luận cả nước.

Xác minh ban đầu cho thấy, Cty Đồng An Viên bắt đầu hoạt động từ 17/7/2013, lĩnh vực bán buôn vật liệu và thiết bị khác trong xây dựng, nơi đăng ký quản lý là Chi cục Thuế huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Khu nhà xưởng nêu trên do người Việt Nam tại Kon Tum đứng tên nhưng được một số người Trung Quốc thuê lại để tổ chức sản xuất ma túy. Lực lượng chức năng sau đó đã khám xét thêm nhiều điểm khác ở Kon Tum, Bình Dương, Bình Định, TPHCM…

Ông Tạ Ngọc Hạnh - Tổ trưởng Tổ dân phố 3B (trị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà) là người được cơ quan chức năng mời tham gia chứng kiến vụ khám xét cho biết: Thời điểm lúc đó có hàng trăm chiến sĩ công an khép vòng vây. Vừa ập vào, nhà chức trách đã bắt giữ tại chỗ cả 7 người Trung Quốc tuổi khoảng từ 40 đến 50. Trong đó một số người đang làm, một số đang ngủ. Khi lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tuỳ thân thì chỉ có 4 người đăng ký tạm trú bằng tên giả, 3 người còn lại chưa đăng ký.

Núp bóng sản xuất “phân bón”

Theo ghi nhận, Cty Đồng An Viên nằm ở cuối Khu làng nghề tổ dân phố 3B trên khu đất rộng hơn 1.000m2, có tường gạch bao quanh cao 3m. Đứng bên ngoài không thể nhìn thấy các hoạt động bên trong. Theo người dân, thời gian gần đây, có một người nói tiếng Trung Quốc hay ra chợ mua đồ ăn rồi vào trong Cty Đồng An Viên một cách bí hiểm. Hôm công an “đột kích” thì người dân mới tá hỏa vì không ngờ mình sống cạnh ổ ma túy lớn như thế.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một người trong hàng ngũ lãnh đạo Cty Đồng An Viên kể: Xưa nay Cty Đồng An Viên chỉ làm các sản phẩm từ gỗ ép, gỗ cao su. Cách đây khoảng 15 ngày, có mấy người Trung Quốc cùng một phiên dịch người Việt Nam đến đặt vấn đề muốn thuê mặt bằng làm thí nghiệm để lấy mẫu sản xuất phân bón. Đồng thời liên danh sản xuất các mặt hàng để xuất khẩu.

Sau đó họ yêu cầu mình làm “phòng thí nghiệm riêng”, làm giấy tờ bảo lãnh người cho họ rồi mới đầu tư tiền bạc, nhân lực, kỹ thuật để làm ra “các mặt hàng” đưa ra phục vụ người dân. Họ không nói giá thuê bao nhiêu, vì trong vòng khoảng 1 đến 2 tháng họ sản xuất nếu thấy ổn mới ký hợp đồng. Trong lúc đang khó khăn, họ nói vậy tôi cũng mừng, mà doanh nghiệp nào chả muốn có người đầu tư phát triển. Nhóm người đó chở 3 xe container máy móc tới, khoảng 14 ngày sau thì bị Bộ Công an bắt, lúc đó mới biết mình bị lừa.

Cơ quan chức năng phát hiện 286 thùng phuy; trên 300 bao bột và nhiều dụng cụ khác để tinh chế ra ma túy.



Bình Định: Xuất hiện 6 người Trung Quốc ở kho sản xuất ma túy

Ngày 11/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Bình Định xác nhận vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phát hiện 2 kho chứa hóa chất dùng để chế biến ma túy tại tổ 8, KV7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.

Nhà kho này được các đối tượng là người Trung Quốc thuê để chứa đá nhằm qua mặt cơ quan chức năng, nhân dân và chính quyền địa phương. Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một khối lượng lớn hóa chất được cất giữ tại đây với 286 thùng phuy; trên 300 bao bột và nhiều dụng cụ khác để tinh chế ra ma túy.

Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng người Trung Quốc được phân công nhiệm vụ trông giữ kho tại đây. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. TRƯƠNG ĐỊNH



Tiền Lê