Chở con của bạn đi mua bánh, rồi giở trò đồi bại

Thông tin ban đầu cho biết, tối 28/1, Hòa chở cháu S. N. C. (10 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi mua bánh. Trên đường về đến khu vực hãng nước đá bỏ hoang, Hòa nãy sinh ý định hiếp dâm cháu C.Trong lúc Hòa vật cháu C. xuống đất định hiếp dâm thì cháu la kêu cứu. Nghe tiếng cháu C. kêu cứu, mọi người xung quanh phát hiện chạy đến bắt quả tang hành vi của Hòa. Đồng thời thông báo cho Công an thị trấn Sông Đốc đưa Hòa về làm việc.Được biết, Hòa là bạn thân của cha cháu C.

Theo Sài Gòn giải phóng