Chồng chém chết vợ con: Xảy ra cãi vã trước khi xảy ra thảm án?

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 3/5, lãnh đạo công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, sau khi công an quận lập hồ sơ ban đầu hiện trường đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 2/5, Quách Văn Nam (SN 1989, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ) đã ra tay sát hại vợ là Dương Khắc H. (SN 1999, trú quận Cầu Giấy) và con là Quách Phú T. (SN 2018).

Một số người dân ở khu vực trên cho hay, vào thời điểm trước khi xảy ra sự việc họ nghe thấy tiếng cãi vã giữa hai vợ chồng Nam. Tuy nhiên, đến khi cơ quan chức năng đến thì mới hay việc đối tượng này sát hại vợ con.

Đối tượng Nam. (Ảnh: CAND)

Bà N – mẹ đẻ của Nam cho hay, gia đình con trai mình sinh sống trong căn nhà trên cùng bà ngoại và một số người thuê trọ. Hai vợ chồng Nam trước đó hay xảy ra cãi nhau. "Sáng 2/5, Nam tìm tôi khóc và nói đã sát hại vợ con rồi tự đi bộ lên công an đầu thú. Cả đêm tôi không ngủ được vì thương con thương cháu” – bà N. đau lòng kể lại.

Theo ông Bùi Quang Hỷ - tổ trưởng tổ dân phố số 3 khu dân cư số 1 nơi xảy ra vụ việc, Nam sinh sống trên địa bàn từ trước đến nay không có tai tiếng hay xích mích với ai. Hằng ngày Nam vẫn đi làm, và nấu ăn chăm sóc bà.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà