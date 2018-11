Chồng giết vợ, đâm em trọng thương rồi tự sát bất thành

Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi (TP HCM) xác minh, làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương xảy ra trên địa bàn xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn với chồng là Huỳnh Văn Riết (SN 1985) nên chị Bùi Thanh Thúy (SN 1993) bỏ về nhà mẹ ruột sống. Tối 5/11, chị Thúy nhờ em trai chở về nhà thăm con nhỏ.



Thấy vợ về nhà, Riết to tiếng chửi bới rồi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, em trai chị Thúy can ngăn thì bị Riết đâm nhiều nhát vào người. Chị Thúy thấy em bị đâm nên chạy đến tước dao thì bị Riết đâm gục tại chỗ. Sau khi đâm hai chị em Thuý, Riết cũng dùng dao tự sát.

Hàng xóm đưa cả ba người vào bệnh viện nhưng do bị thương quá nặng nên chị Thúy tử vong sau đó.

