Chồng nữ giáo viên đoạt mạng người cho đi quá giang vì cuồng ghen

Trước đó, khoảng 22h30 tối 1/5, nhiều người dân thôn 9 xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) đang say giấc bỗng nghe tiếng la hét thất thanh từ phía ngoài đường bê tông liên thôn. Mở cửa ra xem sự tình, dân địa phương phát hiện một người đàn ông máu me đầy mình, nằm bất tỉnh giữa đường, trên người dính nhiều vết đâm.

Hung khí mà nghi phạm Long dùng đoạt mạng người cho vợ đi quá giang

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Hương Thủy và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế khẩn trương vào cuộc điều tra vụ án mạng. Nạn nhân ngay sau đó được xác định là anh Kim Khắc Hiếu (SN 1970, trú đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế).

Qua thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và điều tra ban đầu, ngay trong đêm 1/5, lực lượng công an xác định Nguyễn Quốc Long (SN 1962, trú Thủy Phù, Hương Thủy) là nghi phạm nên tổ chức truy bắt. Nguyên nhân vụ án cũng được xác định là do ghen tuông.

Theo công an, trước khi gây án, Long và vợ là Đào Thị K.C (SN 1976, trú xã Thủy Phù, hiện là giáo viên dạy tiểu học tại thị xã Hương Thủy) có mâu thuẫn xích mích kéo dài. Chị C. sau đó ra thuê trọ bên ngoài. Vào chiều 1/5, chị này quay về chỗ Long để lấy sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn, nhưng bị chồng đe dọa, đuổi đánh.

Đến khoảng 22h15 đêm 1/5, do trời tối, chị C. tìm cách đi bộ về nhà trọ. Khi tình cờ gặp một người đàn ông chạy xe máy ngang qua là Kim Khắc Hiếu, chị C. xin quá giang và được chấp nhận. Tuy nhiên, chạy được một đoạn, Long đuổi theo chị C. và chặn xe của Hiếu, rồi đâm người đàn ông này 3 nhát, trong đó có một nhát xuyên tim, làm nạn nhân tử vong sau khi vùng chạy được vài bước chân.

Tại cơ quan công an, Long khăng khăng cho rằng, chị C. lâu nay ngoại tình với Hiếu khiến vợ chồng lục đục. Trong khi, chị C. khẳng định chỉ tình cờ gặp Hiếu trên đường và xin đi quá giang. Được biết, anh Hiếu từ Huế về Thủy Phù làm nghề nước đá từ vài năm nay.

Đến ngày 3/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh TT-Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Long để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Văn