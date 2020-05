Chồng sát hại vợ giữa chợ do mâu thuẫn gia đình

Quảng cáo

Theo Công an tỉnh Hưng cho, khoảng 7h ngày 6/5, do mâu thuẫn Tào Văn Dũng (SN 1968, ở thôn Tây Thịnh, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ là Vương Thị Tình (SN 1972, ở cùng thôn) ngay trước cửa nhà thuộc khu vực chợ Hang.

Nạn nhân được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, do vết thương quá nặng đã tử vong còn Dũng sau khi gây án bỏ trốn.

Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Công an huyện Kim Động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng.

Khoảng 9h cùng ngày, đối tượng Tào Văn Dũng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà