Chủ tiệm trang điểm lắp camera bắt cô học trò trộm tiền

Ngày 19/11, Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phạm Thanh Hằng (18 tuổi, huyện Châu Thành Tiền Giang) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.Theo điều tra ban đầu, sáng 16-17/11, Hằng đột nhập nhà riêng của vợ chồng chủ tiệm trang điểm cô dâu ở thị trấn Kiên Lương, cạy tủ lấy 35 triệu đồng. Trích xuất camera an ninh, vợ chồng chủ tiệm phát hiện kẻ trộm chính là cô gái đang học việc tại cơ sở của mình, liền báo công an bắt giữ.Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận trước khi bị bắt, thừa lúc vợ chồng chủ tiệm vắng nhà đã 4 lần đột nhập lấy trộm 40 triệu đồng để mua xe máy và chi xài cá nhân.Chủ tiệm cho biết khoảng một tháng nay, phát hiện tiền trong tủ thường xuyên bị mất nhưng không rõ nguyên nhân nên lắp đặt camera để quan sát theo dõi.

Theo VnExpress