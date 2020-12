Chủ tọa phiên tòa nói về việc bắt tay bị cáo Nguyễn Đức Chung sau tuyên án!

Trước đó, như đã đưa tin, sau nửa ngày xét xử kín, trưa 11/12, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên án vụ "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước". Dù xử kín nhưng bản án được tòa tuyên công khai. Phiên tòa do Thẩm phán Trương Việt Toàn - Phó chánh tòa hình sự thuộc TAND Hà Nội làm chủ tọa.

Theo đó, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 5 năm tù; Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu - C03, Bộ Công an): 4 năm 6 tháng năm tù; Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Chung): 24 tháng tù; Nguyễn Anh Ngọc (cựu Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội): 18 tháng tù.

Đáng chú ý, sau khi kết thúc phiên tòa trên, Thẩm phán Trương Việt Toàn đã xuống khu vực các bị cáo, vỗ vai động viên và bắt tay bị cáo Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm trong vụ án.

Hình ảnh trên sau đó được lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều ý bình luận khác nhau. Có ý kiến cho rằng, hành động của Thẩm phán Trương Việt Toàn như vậy làm giảm tính uy nghiêm chốn công đường. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, các bị cáo cũng là con người và việc Thẩm phán Trương Việt Toàn xuống bắt tay các bị cáo sau khi kết thúc phiên tòa là chuyện bình thường.

Liên quan đến nội dung trên, sáng 13/12, trao đổi với phóng viên, Thẩm phán Trương Việt Toàn cho biết: "Sau khi kết thúc phiên tòa, tôi có xuống bắt tay động viên các bị cáo là yên tâm cải tạo để sớm được về".

Ông cũng phân tích: "Tôi xuống bắt tay các bị cáo khi phiên tòa đã kết thúc, HĐXX đã xong việc rồi, chứ có làm thế lúc đang xử đâu nên việc này có tính chất khác nhau, tùy thời điểm. Tuyên án xong là xong, ở góc độ nào đó, bị can, bị cáo cũng là con người, thẩm phán cũng là con người, không lẽ người ta giơ tay ra mình không bắt. Tôi nghĩ chuyện này diễn ra một cách bình thường, thể hiện tình người với nhau thôi".

Theo cáo trạng, ngày 14/5/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) cùng một số đơn vị liên quan (vụ án Công ty Nhật Cường). Ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án này.

Để nắm thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án, ông Chung đã thông qua ông Phan Huy Lệ (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hà Thành) giới thiệu, làm quen với ông Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.

Ngày 16/6/2019, ông Nguyễn Đức Chung đặt vấn đề và được ông Dũng đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ; kết quả điều tra vụ án Công ty Nhật Cường. Để có thông tin, tài liệu cung cấp cho ông Chung, ông Dũng đã lợi dụng việc được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án để lấy thông tin, tài liệu mà mình được phép tiếp cận hoặc đột nhập vào phòng làm việc của cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng 14, C03 chụp trộm các tài liệu, báo cáo.

Cáo trạng xác định, từ tháng 7/2019 và 6/2020, ông Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt được tài liệu có liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường. Để đột nhập được vào phòng làm việc của lãnh đạo phòng 14, ông Dũng đã đánh trộm chìa khóa phòng làm việc.

Sau khi thu thập được các tài liệu, ông Dũng nhiều lần cung cấp thông tin, tài liệu cho ông Nguyễn Đức Chung thông qua 3 phương thức: Dùng ứng dụng phần mềm Viber trên điện thoại di động để trao đổi, cung cấp thông tin hoặc chuyển trực tiếp file ảnh chụp tài liệu qua Viber, hoặc thông qua người trung gian để cung cấp tài liệu bản giấy cho ông Nguyễn Đức Chung.

Cơ quan tố tụng xác định, 2 lần ông Dũng chuyển 12 tài liệu của vụ án Công ty Nhật Cường cho ông Nguyễn Đức Chung. Trong đó có 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ "Mật".

Cáo trạng cũng xác định, 2 nguyên cán bộ Văn phòng UBND Hà Nội là Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc bị cáo buộc nhận 3 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước từ bị can Nguyễn Đức Chung. Sau đó, họ in ra giấy để chỉnh sửa, cắt phần chữ ký trang cuối của tài liệu mật.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Đức Chung giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can Phạm Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Anh Ngọc giữ vai trò đồng phạm giúp sức.

Đáng chú ý, vào dịp tết Nguyên đán Âm lịch Canh Tý, vào ngày 22/1/2020, tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai, thông qua bị can Nguyễn Hoàng Trung, bị can Phạm Quang Dũng đã nhận của Nguyễn Đức Chung 1 phong bì trong đó có 10.000 USD. Bị can Dũng đã thông qua gia đình nộp lại số tiền này.

Đến nay, do chưa có điều kiện làm rõ bản chất của việc ông Dũng được ông Nguyễn Đức Chung chuyển cho 10.000 USD, nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tách hành vi nêu trên để xem xét, xử lý sau.