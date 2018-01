Chưa phát lệnh truy nã 2 can phạm bỏ trốn khỏi bệnh viện

Sự việc hai can phạm bỏ trốn khỏi bệnh viện được nhân viên y tế phát giác từ sáng 12/1. Nhưng đến 14/1, cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh và cổng Thông tin Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa có thông báo chính thức nào về sự việc này.

Theo nguồn tin của Tiền Phong cho biết, mặc dù 2 can phạm này được bố trí chữa bệnh ở tầng 8 của bệnh viện, xung quanh có rào sắt và khóa cửa nhưng vẫn trốn thoát được ra ngoài. Rất có thể trước đó hai can phạm này đã lên sẵn kế hoạch để qua mặt lực lượng

chức năng.

Được biết, vào đêm xảy ra sự việc, hệ thống camera của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Những người làm việc trong ca trực đều không phát hiện dấu hiệu nào khả nghi.

Đến chiều 14/1, sau khi báo chí đưa tin về sự việc, hình ảnh của hai can phạm đã xuất hiện khá nhiều tại một số địa điểm công cộng. Trên hình có ghi kèm số điện thoại liên hệ nhưng không hề có thông tin gì liên quan. Một số người dân cho rằng, nếu là tội phạm nguy hiểm bỏ trốn, phía công an nên thông báo rộng rãi để người dân đề phòng và phối hợp truy bắt.

Trước đó, hai can phạm là Nguyễn Minh Thành (SN 1989) và Hoàng Cao Cường (SN 1988) cùng là can phạm đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh (Lán 14). Lợi dụng việc được đưa đi chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, họ đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Theo một nhân viên y tế, phía bệnh viện chỉ thực hiện việc chữa bệnh, còn việc giám sát 2 can phạm trên do công an thực hiện. Bệnh viện đã lập biên bản vụ việc và phía công an Trại tạm giam đã xác nhận.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, can phạm Nguyễn Minh Thành bị bắt vì tội “trộm cắp và tàng trữ chất ma túy”, vào viện chiều ngày 2/12/2017, chỉ định loét hành tá tràng, viêm sung huyết hang vị, đau thần kinh liên sườn. Can phạm Hoàng Cao Cường vào viện chiều ngày 14/12/2017, chỉ định viêm cầu thận, có hội chứng thận hư/RLCH Lipid máu.

Hoàng Dương