Cô gái 20 tuổi bịa bị cướp rạch tay do buồn chuyện gia đình

Ngày 28/6, công an quận Đống Đa (Hà Nội) thông tin về vụ việc thiếu nữ bị cướp rạch tay tung lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Theo điều tra, 23/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin “Cảnh báo cướp giật rạch tay ở đường Láng” của tài khoản tên C.L.P. Bài viết nói về việc khoảng 23h ngày 22/6 một người bạn của C.L.P. đi trên đường Láng thì bị 2 nam thanh niên đi lên ép sát, rạch tay làm ngã xe rồi giật túi xách.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự công an quận Đống Đa đã vào cuộc xác minh làm rõ sự việc. Tiến hành xác minh tài khoản Facebook “C. L. P.” xác định chủ tài khoản này là Phạm C. L. (SN 1998, trú tại phố Phan Huy Chú, quận Hà Đông, Hà Nội).

Ngày 25/6, Đội Cảnh sát hình sự đã mời L. đến cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an L. khai có người bạn tên Đặng Minh A. (SN 1998, trú tại ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa). Trước đó, A. đã nhắn tin cho L. kể về việc mình bị cướp giật ở đường Láng. Khi đó, L. đã nói với A. để L. đăng một bài viết lên mạng xã hội cảnh báo mọi người, A. đã đồng ý.

Làm việc tại cơ quan công an A. khai lại toàn bộ sự việc như thông tin trên mạng xã hội chia sẻ; Đồng thời cho biết, bên trong chiếc túi xách có một số sách vở và nữ trang. Do chiếc túi xách không có tài sản có giá trị nên A. đã không trình báo cơ quan công an.

Theo một cán bộ điều tra, qua lời khai của A. sau khi rà soát hiện trường và nhận thấy lời khai của nạn nhân có nhiều điểm mâu thuẫn.

“Làm làm việc thứ 2, A. đã thành thật thừa nhận những thông tin khai báo trước đó là không đúng sự thật” – môt cán bộ điều tra cho biết.

Theo lời cô gái trình bày lý do trước đó do buồn bực chuyện gia đình nên đã tự dùng dao lam rạch tay mình. Sau đó, do không biết phải nói với bạn bè lý do bị thương ở tay như thế nào nên đã nghĩ ra việc bị 2 đối tượng rạch tay cướp túi xách rồi kể cho L. nghe.

Khi bị cơ quan công an mời đến làm việc A. sợ bị xử lý nên vẫn khai bị đối tượng rạch tay. Chỉ đến khi cơ quan công an đưa ra những tài liệu chứng cứ để bác bỏ việc A. bị cướp giật tài sản, cô gái trẻ mới chịu thừa nhận việc khai báo gian dối của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà