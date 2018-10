Cô gái bán dâm ở Sài Gòn bị khách làng chơi sát hại

Ngày 5/10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang lấy lời khai với Nguyễn Thanh Danh (36 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Danh là nghi phạm sát hại chị TTV (28 tuổi, quê Bến Tre, ngụ Bình Tân) để cướp tài sản tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Bình Tân.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Danh từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, người này lên TP.HCM sống lang thang với nhiều nghề khác nhau.

Ngày 21/10, Danh bắt xe từ Bến Tre lên thì gặp chị V. tại Công viên Phú Lâm và mua dâm tại đây. Đến trưa 23/10, Danh gọi điện thoại cho chị V. và đón xe ôm đến nhà nghỉ trên đường tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân). Theo VnExpress, sau khi "vui vẻ" hai bên xảy ra mâu thuẫn về giá cả. Danh rút dao đâm gục cô gái rồi cướp nữ trang bỏ trốn.



Sau khi gây án, Danh khóa cửa phòng, đón xe ôm và bắt xe buýt về cầu vượt Bình Phước. Nhân viên nhà nghỉ thấy khách rời đi vội vã nên đã kiểm tra thì phát hiện cô gái bị đâm nhiều nhát dao, tử vong trên giường.



Qua hình ảnh camera, cảnh sát nhận dạng nghi can, rà soát các camera an ninh khu vực bến xe, hành trình của các tuyến xe buýt ở khu vực nghi vấn để rà soát. Bên cạnh đó cũng mời các cô gái hay có mặt ở khu vực Công viên Phú Lâm về để phục vụ công tác điều tra, đồng thời ra thông báo truy tìm đến công an 23 quận, huyện, các tỉnh lân cận.

Danh tại cơ quan điều tra. Đến 16 giờ chiều 24-10, Công an quận Bình Tân nhận được thông tin của Công an xã Phước Long (Bình Phước) về việc đã bắt giữ được Danh về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, Danh khai đã gây ra án mạng.





Bộ vòng bị Danh cướp đã được thu giữ. Theo đó, Danh sau khi gây án thì đi đến xã Phước Long (Bình Phước) do hết tiền xài và không có phương tiện đi lại nên đã trộm xe máy và bị bắt quả tang. Cảnh sát đã thu giữ bộ vòng của cô gái cùng bộ quần áo Danh mặc lúc gây án.Tại cơ quan điều tra, Danh tỏ ra mệt mỏi, luôn cúi đầu tránh ánh mắt của mọi người. Một cán bộ điều tra cho biết Danh thành khẩn khai báo và có thái độ ăn năn hối cải. Danh nói liên tục mấy ngày không tài nào ngủ được vì ám ảnh sau khi tước đoạt mạng sống của một con người.

“Cứ nhắm mắt lại là tôi thấy hình ảnh cô gái về đòi mạng khiến không lúc nào ngủ yên” - người này giãi bày.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh