Cô gái bị đánh tại quán bánh xèo đề nghị khởi tố vụ án

Ngày 11/4, trung tá Trần Văn Quang, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Công an quận Sơn Trà), cho biết cơ quan điều tra đã đưa chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (32 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) đi giám định thương tích theo yêu cầu của nạn nhân.“Công tác điều tra đang tiến hành theo quy định, chúng tôi đã làm thủ tục để VKS giám sát, cũng như đợi kết quả giám định pháp y mới đủ căn cứ để khởi tố vụ việc”, ông Quang cho biết.Qua lời khai ban đầu, Công an quận Sơn Trà xác định tối 8/4, anh Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) đi cùng bạn gái đến ăn bánh xèo ở trên đường Phạm Cự Lượng. Tại đây, vì quán đông khách nên Khang và người bạn chờ khoảng nửa giờ nhưng chưa có bánh.Lúc này, chị Như và em dâu vào sau nhưng đi ra lấy bánh ăn nên người yêu của Khang phản ứng với phục vụ quán. Nghe bạn gái, nam thanh niên phản ứng, chị Như có nói “mi đói lắm hả, đói ta nhường cho”, rồi lấy tay thúc về phía cô gái.Khang yêu cầu chị Như nói chuyện lịch sự thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, Khang không kiềm chế nên lao vào đánh chị Như nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở vùng mặt, dập nhãn cầu mắt phải, gãy xương hóc mũi, gãy và mẻ bốn răng.Sau khi xảy ra vụ việc, Khang và gia đình đã đến bệnh viện thăm hỏi, ngỏ lời muốn đền bù cho chị Như, mong được bỏ qua.Theo chị Như và gia đình, mọi người không chấp nhận lời xin lỗi từ Khang, vẫn cương quyết làm đơn đề nghị công an khởi tố theo pháp luật. Hiện chị Như đã được chuyển lên khoa Mắt điều trị. Chị Như cũng được cho đi chụp CT để kiểm tra về chấn thương sọ não.

Theo Zing