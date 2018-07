Cô gái bị rạch mặt khi ngồi sau xe máy của 'trai đã có vợ'

Ngày 6/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cho biết đang làm rõ vụ bà Trịnh (53 tuổi, ngụ xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa) cố ý gây thương tích cho một phụ nữ.Khoảng 20h20 ngày 5/7, ông Văn (53 tuổi, chồng bà Trịnh) chạy xe máy chở chị Hoa (26 tuổi, ngụ tại xã Bình Phong Thạnh) trên đường nông thôn thuộc ấp 2, xã Bình Phong Thạnh. Phát hiện sự việc, bà Trịnh đuổi theo, sau đó chặn lại ngay giữa đường để nói chuyện.Sau vài câu cự cãi, bà Trịnh nhào đến ôm chị Hoa, và dùng dao lam rạch lên mặt và cơ thể chị, gây thương tích. Dù cố gắng ngăn cản nhưng ông Văn không thể làm gì được.Do máu chảy rất nhiều, bà Trịnh hoảng sợ lên xe bỏ đi, riêng nạn nhân được đưa đến bệnh viện điều trịTheo cơ quan cảnh sát điều tra, nguyên nhân được xác định là do bà Trịnh ghen tuông.* Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo Người Lao Động